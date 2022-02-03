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Nilüfer'de "Dayanışma Market" kapılarını açıyor - Son Dakika

Nilüfer'de "Dayanışma Market" kapılarını açıyor

03.02.2022 12:01
Nilüfer'de "Dayanışma Market" kapılarını açıyor

Dayanışma şehri Nilüfer'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir hizmet daha hayata geçiriliyor.

Dayanışma şehri Nilüfer'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir hizmet daha hayata geçiriliyor. Nilüfer Belediyesi ekonomik krizin hayatı olumsuz etkilediği bugünlerde, "Dayanışma Market" ile ihtiyaç sahiplerine el uzatacak.

Ekonomik krizin ağırlığı altında ezilen yurttaşlara destek olmak amacıyla, "Kara Kış Destek Paketi" kapsamında, başta yoksullar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, şimdi de "Dayanışma Market"i hizmete sunuyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi bünyesinde kapılarını açacak "Dayanışma Market"ten Nilüfer'de ikamet eden ve sosyal-ekonomik kriterleri tutan dar gelirli vatandaşlar yararlanacak.

Temel gıda ve çocuk ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu marketten alışveriş yapmak isteyenler kimlik ibrazından sonra, rızası dahilinde e-devlet sistemi üzerinden sosyal-ekonomik incelemeye alınacak. Kriterleri tutan kişiler kendilerine verilecek 200 kredilik tutarla "Dayanışma Market"ten alışveriş yapabilecek. Başvuranların ayda bir kez yararlanabileceği marketin Ramazan Bayramı sonuna kadar hizmet vermesi planlanıyor. Projeye destek vermek isteyen hayırseverler de son kullanma tarihi geçmeyen ve orijinal ambalajı bozulmamış ürünleri markete bağışlayabilecek. 20'yi aşkın temel gıda ve çocuk ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu market, hafta içi 09: 00-16: 00 saatleri arasında hizmet verecek.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin aylık toplantısında uygulamayla ilgili bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hayırseverleri de projeye katkı sunmaya davet etti. Dayanışmanın Nilüfer'de her zaman en iyi şekilde yapıldığını vurgulayan Başkan Erdem, "İhtiyaç sahiplerine yönelik 'Dayanışma Marketi' adında yeni bir çalışma başlattık. Bize başvuranların kayıtları alınıyor. İhtiyaç sahiplerinin taleplerine hayırseverlerle birlikte cevap vermek istiyoruz. Herkes buraya gönlünce katkı sunabilir. Alan el ile veren elin birbirini görmediği bir dayanışmayı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. - BURSA

Nilüfer'de Dayanışma Market kapılarını açıyor
Nilüfer'de Dayanışma Market kapılarını açıyor

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nilüfer belediyesi, alışveriş, Market, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'de 'Dayanışma Market' kapılarını açıyor - Son Dakika


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