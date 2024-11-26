Nilüfer'de Dijital Mahalle Komitesi Seçimleri Başlıyor - Son Dakika
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Nilüfer'de Dijital Mahalle Komitesi Seçimleri Başlıyor

Nilüfer\'de Dijital Mahalle Komitesi Seçimleri Başlıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, mahalle komitesi seçimleri 'Nilüfer Her Yerde' adlı uygulama üzerinden dijital ortamda gerçekleşecek. Adaylık başvuruları 6 Aralık'a kadar devam edecek ve seçimler 15-22 Aralık arasında yapılacak.

26.11.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde mahalle komitesi seçimleri, belediye tarafından geliştirilen "Nilüfer Her Yerde" uygulaması üzerinden dijital ortamda yapılacak. Komite seçimlerine adalık başvurusu, adayların ilanı, ve oylama işlemlerinin hepsi uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.

Belediyecilik anlamında geliştirdiği farklı uygulamalarla adından söz ettiren Nilüfer belediyesi, dijital belediyecilik anlamında da geliştirdiği Mobil uygulama "Nilüfer Her Yerde" ile örnek oluyor. Nilüfer'deki her mahalle sakininin oyunu dijital ortamda kullanıp komite üyelerini belirleyeceği "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulamasını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Nilüfer'lilere tanıttı.

25 Kasım'da başlayan adaylık başvuruları 6 Aralık tarihine kadar devam edecek. Adaylar uygulamadan kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyip başvurularını yapmaya başladı. Mernis sisteminden sorguları yapılan aday adayların komite üyesi olmak istedikleri mahallede oturup oturmadıkları belirlendikten sonra başvuruları otomatik olarak onaylanıyor.

Tüm başvuruların tamamlanmasının ardından 9 Aralık'ta adaylar ilan edilecek. 15 Aralık ve 22 Aralık tarihleri arasında dijital ortamda yapılacak seçimde ise tüm Nilüfer'liler kendi mahallelerinde görmek istedikleri komite üyeleri için telefonlarına yükledikleri "Nilüfer Her Yerde" uygulamasına girip oylarını kullanabilecek. 24 Aralık tarihinde ise seçimlerin sonuçları ilan edilip Mahalle komiteleri açıklanacak.

Bursa ve Nilüfer'de bu güne kadar ilk defa yapılacak olan dijital seçim öncesi "Nilüfer Her Yerde" uygulamasını basına tanıtan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer Her Yerde" uygulaması ile dijital ortamda yapacağımız Mahalle Komitesi seçimleri için her 500 kişide bir kişi aday olabiliyor. 25 kasımda başladı 6 aralık tarihinde adaylık süreci tamamlanmış olacak. Sonrasında o mahallede oturan vatandaşlarımız kendi mahallesinde kendi haklarını savunacak yönetici arkadaşları dijital platform üzerinden seçerek belirleyecek. Seçimlerin dijital platformalar üzerinden yapılması Türkiye'de gündem oldu ama, burada herhangi bir güvenlik sorunu yok. Zaten mahallede oturan kişilerin TC numaralarından belediye üzerinden Mernis üzerinden sorgulamaları yapılıyor. O mahallede oturuyorsa o mahallede aday olma ve oy kullanma hakkına da sahip oluyor. Her bir kişi 1 tek oy hakkına sahip oluyor. Türkiye'de ilk defa denenen bir uygulama biz dijital katılım süreçlerini arttırmak çoğaltmak istiyoruz. Bu bir başlangıç oldu bu yüzden Nilüfer'li hemşerilerimizin buralara katılıp hem adaylık, hem de adayları seçme süreçlerinin içinde olmalarını istiyoruz. Bu dijital platformu Nilüfer'li hemşerilerimizin görüşlerini almak içinde daha sonrasında aktif olarak kullanmayı planlıyoruz. Bu uygulama Türkiye'de ilk kez deneniyor. Halkın katılımcılığını doğrudan sağlayacak yeni bir yaklaşım olarak bu uygulamayı devreye aldık. Diğer belediyelerimizin de dijital katılımcılık konusunda vatandaşlarımızla iletişim kurmalarını öneriyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Dijital Mahalle Komitesi Seçimleri Başlıyor - Son Dakika

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