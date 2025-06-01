Nilüfer'de Karadeniz Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Nilüfer'de Karadeniz Festivali Coşkusu

01.06.2025 03:54
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Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Nilüfer Karadeniz Festivali, Tuğçe Kandemir'in konseriyle başladı. Festivalin açılışında Belediye Başkanı Şadi Özdemir, herkesin kültürünü yaşadığı bir Nilüfer oluşturulmasını vurguladı.

Nilüfer'de Karadeniz Festivali coşkusu

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Nilüfer Karadeniz Festivali, Tuğçe Kandemir konseriyle başladı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Herkesin kültürünü, sanatını, sporunu, duygusunu yaşadığı bir Nilüfer oluşturalım, hep birlikte mutlu ve kardeşçe yaşayalım" dedi.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen '1. Nilüfer Karadeniz Festivali' büyük bir coşkuyla başladı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış gecesinde ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne alırken, binlerce vatandaş keyifli anlar yaşadı.

Nilüfer Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Derneği (NİLSADER), Karadeniz Asıllı Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Karadenizliler Platformu işbirliğinde düzenlenen festivalin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile Bursa'daki Karadeniz illeri dernekleri başkanları katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa'daki Karadeniz illeri derneklerinin başkanları ile birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Başkan Şadi Özdemir, desteklerinden dolayı dernek temsilcilerine teşekkür etti. "Herkesin Sesi, Hepimizin Nilüfer'i" sloganını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Herkesin kendisi gibi hissettiği; kültürünü, sanatını, sporunu ve duygusunu yaşadığı bir Nilüfer oluşturalım, hep birlikte mutlu, barışçıl ve kardeşce yaşayalım istiyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin daha önce Yeni Yıl Festivali, Ramazan Sokağı gibi etkinlikler düzenlediğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Balkan Panayırı'nın ardından Nilüfer Karadeniz Festivali'ni de düzenleyerek Nilüfer'in renklerini çoğalttıklarını söyledi. Üç gün boyunca sürecek festivalde birlikte güzel zamanlar geçireceklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Birlikte eğleneceğiz, güleceğiz, şarkılar söyleyeceğiz, çocuklarımız oyun oynayacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenlediğimiz atölyelerde keyifli zamanlar geçireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da konuşmasında, "Karadeniz insanı coğrafyası ne olursa olsun merttir, inatçıdır, coşkuludur ve heyecanlıdır" diyerek festivale katılanlara bol keyifli anlar diledi.

Tuğçe Kandemir konseriyle coşku doruğa çıktı

Anka Halk Dansları'nın gösterisi ile başlayan festivalin ilk günü DJ Uğur Başaran'ın performansıyla devam etti. Karadeniz müziğine özgün yorumuyla yeni bir soluk getiren Fola Grubu'nun konserinin ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, alanı dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Kandemir, "Aradan Çok Yıllar Geçti", "Seni Öptüğüm Sokak", "Açıldı Kapılar" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra popüler parçalarını da seslendirerek izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Kandemir'e Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir çiçek vererek teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Karadeniz Festivali Coşkusu - Son Dakika

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