Nilüfer'de Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer'de Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve çevre dostu bir şekilde kurbanlarını kesmelerine imkan sağlayacak önlemleri aldı. Kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

10.06.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlandı. Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve çevre dostu bir şekilde kurbanlarını kesmelerine imkan sağlayacak önlemleri aldı.

Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında kurulan Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili bilgiler kamuoyuna duyuruldu. Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlarının satışı ve kesimi Alaaddinbey Hayvan Pazarı ve Carrefour-Sa Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Nilüfer Belediyesi, kendi imkanlarıyla kesim yapmak isteyen vatandaşlar da İhsaniye, Konak, Ataevler, Esentepe, Cumhuriyet, Beşevler, Üçevler, Yüzüncüyıl, Karaman, Fethiye, Altınşehir, Balkan, Kızılcıklı ve Görükle mahalleleri ile Kayapa Mahallesi Fen İşleri araç otoparkı ve Gölyazı Balık Mezatı Alanı'nda kesim yapabilecek.

Bu noktalarda sağlıklı ve hijyenik şartların sağlanabilmesi için gerekli ekipmanları temin edecek ve temizlik personelini görevlendirecek olan Nilüfer Belediyesi, sokak aralarında kurban satışı ve kesimine ise izin vermeyecek.

Zabıta görevi başında olacak

Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda bayramın ilk üç günü, diğer kesim noktalarında ise bayramın ilk iki günü kesim hizmeti verilecek. Kesim hizmetleriyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne 444 16 03 numaralı ve Alaaddinbey Hayvan Pazarı'na 0532 646 23 74 numaralı telefonlardan ulaşabilecekler.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince görev başında olacak. Vatandaşlar 246 73 65 veya 444 16 03 numaralı telefonlardan nöbetçi zabıta ekiplerine ulaşarak şikayetlerini iletebilecekler.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililer kurban kesimi için vatandaşlara, sevk raporu, veteriner sağlık raporu ve pasaportuyla kulak küpesi olan hayvanları tercih etmesi önerisinde bulundu. Yetkililer ayrıca, kurban sakatatlarının çevre temizliği ve insan sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, sakatatların mahallelerde belirlenen kurban çukurlarına atılmasını veya özel çukurlara gömülmesi gerektiğini hatırlattılar. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Kurban Bayramı, Kurban, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:45:40. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer'de Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement