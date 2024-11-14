Nilüfer'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Nilüfer'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi amacıyla açılan tesis, çiftçilere katma değer sağlama hedefiyle faaliyete geçti. 3 bin 500 litre kapasiteye sahip tesis, yerel üreticilerin ürünlerini değerlendirmesine olanak tanıyacak.

14.11.2024 13:01  Güncelleme: 13:09
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Bursa'da tıbbi ve aromatik bitkiler bu tesiste işlenecek

Nilüfer'de tarıma değer sağlayacak tesis faaliyete geçti

BURSA - Nilüfer'de Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı desteği ve Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi açıldı.

Tıbbi aromatik bitki üreticilerinin ürünlerini işleyerek katma değerli hale getirecekleri tesis 3 bin 500 litre kapasiteyle çalışıyor. İhtiyaca göre kapasitenin artacağı ifade edilirken, çiftçilerin cüzi bir fiyatla tesisten yararlanacağı açıklandı.

Açılış programında yaptığı konuşmada tarımsal kalkınmaya büyük bir önem verdiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Tarımı önemseyen hatta ilk sıraya alan bir anlayışa sahibiz. Bu nedenle tesisimizi kentimize kazandırmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz. Tesisimizin Bursa'da bir ilk olması da ayrı bir gurur kaynağımız. Bu tesis bir üretim merkezi olmanın ötesinde aynı zamanda bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarım alanlarında önemli bir yere sahip olacaktır. Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı hızla artıyor. Bizler de bu hıza ayak uydurmak için çaba sarf ediyoruz. Bu tesisle yerel yöneticilerimizi teknolojiyle buluşturarak bu alanda güçlü bir yapı oluşturmak istedik. Bursa için bir ilk olan bu tesis sayesinde bölgemizde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin artması en büyük hedefimizdir. Tıbbi ve aromatik bitkiler yıllardır halk tarafından kullanılan kültürel mirasımızın da bir parçasıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler ilaç hammaddesi olarak sağlık alanında değil kozmetik, temizlik, gıda, doğal boya ve tarımsal mücadele gibi birçok alanda kullanılıyor. Böylesine değerli bitkilerin üretiminin artmasını istiyoruz. Tesisimizin kapasitesi şu an için 3 bin 500 litre olup ihtiyaca göre de arttırılabiliyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimini yapan çiftçilerimiz cüzi bir ücret karşılığında burada bitkilerin uçucu yağlarını ve hidrosellerini elde edebilecekler. Nilüferin yanı sıra çevre illerde yetiştirilen lavanta, nane, biberiye, adaçayı, ölmez otu, melisa, tıbbi papatya, kekik defne gibi onlarca çeşit bitki burada işlenerek üreticilerin ürünlerine katma değer sağlayacak. BEBKA 2002 yılı kırsal kalkınma mali destek programı tarafından hibe almaya hak kazanarak faaliyete geçirdiğimiz bu tesisisin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Nilüfer\'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Yerel, Bursa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Açıldı - Son Dakika

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