Gençler Nilüfer'de geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika
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Gençler Nilüfer'de geleceğe hazırlanıyor

Gençler Nilüfer\'de geleceğe hazırlanıyor
03.06.2026 11:10  Güncelleme: 11:12
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Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bir Bulut Olsam Derneği iş birliğiyle yürütülen gençlerin toplumsal katılımını hedefleyen Nilüfer Gençlik Programı tamamlandı. Başarılı gençler sertifikalarını törenle aldı.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bir Bulut Olsam Derneği iş birliğiyle yürütülen ve gençlerin toplumsal süreçlere katılımını hedefleyen 'Nilüfer Gençlik Programı' sona erdi. Projeyi başarıyla tamamlayan gençler, sertifikalarını törenle aldı.

Nilüfer'de gençlerin bireysel gelişimini, topluluk kapasitesini ve kentsel-toplumsal katılımını güçlendirmeyi amaçlayan program başarıyla tamamlandı. Üç farklı projeden oluşan 'Nilüfer Gençlik Programı'nın sonunda, programa katılan gençler ve katkı sunanlar için Nilüfer Barış Meclisi'nde sertifika töreni düzenlendi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş ve Serpil Altun, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Bir Bulut Olsam Derneği Başkanı Emre İpekyüz, katılımcılar ve çok sayıda genç katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dört temel hassasiyetleri olduğunu hatırlatarak, bunların; gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanları olduğunu vurguladı. Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. İyi yetişmeniz, üretmeniz ve belediyemizle ortak projeler geliştirmeniz ülkemizin geleceği açısından çok kıymetli" diye konuştu.

Kapımız size her zaman açık

Gençlerin taleplerine her zaman öncelik vereceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, kapılarının gençlere her türlü proje ve fikir için açık olduğunu belirterek, "Hangi pozisyon veya iş olursa olsun, bu kapı size her zaman açılacak. Birlikte üretmeye ve sizi hayata hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik festivaline davet

Nilüfer'i katılımcı yönetim anlayışıyla yönettiklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, mahalle komiteleri ve meclisler aracılığıyla gençlerin fikirlerine de değer verdiklerini söyledi. Konuşmasının sonunda Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Berkay Aydın ve Bir Bulut Olsam Derneği Başkanı Emre İpekyüz başta olmak üzere programda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, 4 Haziran'da Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek Gençlik Festivali'ne herkesi davet etti.

Nilüferli gençlerin ihtiyaçları belirlendi

Bir Bulut Olsam Derneği Başkanı Emre İpekyüz ise proje ile ilgili bilgiler paylaştı. Proje öncesinde Nilüferli gençlerin ihtiyaçları araştırması yaptıklarını aktaran İpekyüz, bunlardan 3'ünü bu projede hayata geçirdiklerini kaydetti. İpekyüz, programın; genç kadınların güçlenmesi, gençlik topluluklarının güçlenmesi ve gençlik buluşmaları olmak üzere üç ana eksende yürütüldüğünü ekledi.

Konuşmaların ardından tören, projeye katkı sunanlara teşekkür plaketlerinin verilmesi ve genç katılımcıların sertifikalarını almasıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençler Nilüfer'de geleceğe hazırlanıyor - Son Dakika

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