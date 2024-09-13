Nilüfer'in İlk Kent Lokantası Görükle'de Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer'in İlk Kent Lokantası Görükle'de Açıldı

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek tüketimini sağlamak amacıyla Görükle'de ilk Kent Lokantası'nı açtı. Günlük 300 kişiye hizmet vermesi planlanan lokantada, uzman diyetisyenler kontrolünde hazırlanan öğünler 70 lira olacak.

13.09.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'in ilk Kent Lokantası Görükle'de açıldı

BURSA - Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve lezzetli yemeğe uygun fiyatla ulaşması için açtığı Nilüfer Kent Lokantası'nın ilki Görükle'de hizmete girdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemeğin 70 lira olacağını açıkladı.

Nilüfer Belediyesi sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. İhtiyaç sahiplerinin sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yemesi için açılan Nilüfer Kent Lokantası'nın ilki Görükle Mahallesi'nde törenle hizmete girdi. Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Nihan Alpay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda basın mensubu ve Nilüferliler törene katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dayanışmayı çoğaltmak hedefiyle kent lokantası fikrini hayata geçirdiklerini söyledi.

Hem öğrencilerin hem de Nilüferliler'in lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemekle buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "101 metrekare restoran alanı ile 52 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği bir mekan oldu. Günde 300 kişiye hizmet verecek. Uzman diyetisyenler öğünlerin kalorilerini hesaplıyor. Öğünler ortalama 900 kalori olacak şekilde belirleniyor. Lokantanın ulaşımı da çok kolay. Pazar hariç haftanın 6 günü saat 13.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar ve tarım alanlarının her zaman öncelikleri olduğunu hatırlatarak, bu nedenle kent lokantası için ilk olarak üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Görükle'yi tercih ettiklerini söyledi. Birkaç hafta önce de Nilbel Kafe'yi hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bundan sonra da açacağımız lokantalarda, öğrencilerin yoğun olduğu veya gelir durumu düşük insanların bulunduğu yerleri tercih edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Lokantası'nda ihtiyaç sahipleri için askıda yemek uygulaması başlattıklarını dile getirerek, kendisi de 10 kişilik bir destekte bulunacağını açıkladı. Başkan Şadi Özdemir, herkesi bu uygulamaya katkı koymaya davet etti.

Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde sosyal belediyecilik anlayışına yakışan bir hizmeti hayata geçirenleri kutlayan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise, "Bir nebze katkı sunmak adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Tarım AŞ. adına askıda yemek için aylık 150 yemek sözü veriyorum" diye konuştu.

Nilbel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ise kent lokantalarının yaygınlaştırılmasının ihtiyaç sahiplerinin faydalanması adına çok önemli olduğunu dile getirdi. Mart, Nilüfer'de yapılan her işin Nilüferliler'in çıkarına olmasını istediklerini belirterek, "Mücadelemiz bunun için. Bunun için de dayanışma çok önemli" dedi.

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Kent Lokantası, Diyetisyen, Görükle, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'in İlk Kent Lokantası Görükle'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:50:36. #1.13#
SON DAKİKA: Nilüfer'in İlk Kent Lokantası Görükle'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement