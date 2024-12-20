Nişantaşı Yeni Yıla Işık ve Neşeyle Giriyor - Son Dakika
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Nişantaşı Yeni Yıla Işık ve Neşeyle Giriyor

Nişantaşı Yeni Yıla Işık ve Neşeyle Giriyor

İstanbul'un Nişantaşı bölgesi, 2025'e kaybettiği umutları geride bırakarak yeni yıla renkli etkinliklerle merhaba diyor. Şişli Belediyesi'nin organizasyonu ile sokaklar ve parklar ışıl ışıl süslendi, vatandaşlar için eğlenceli aktiviteler hazırlandı.

20.12.2024 13:05  Güncelleme: 13:12
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İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının kalbi Nişantaşı'nda, bu yıl da hazırlıklar tamamlandı. Sokakları saran görsel şölen vatandaşların büyük ilgisini çekerken, Nişantaşı, sosyal medya paylaşımları için adeta bir stüdyoya döndü.

Şişli Belediyesi, 2025'e sayılı günler kala İstanbul'un kalbi Şişli'nin caddelerini, sokaklarını ve meydanlarını ışıl ışıl süsledi. Başta Nişantaşı ve Maçka olmak üzere kentin birçok noktasında hazırlıklar tamamlandı. Nişantaşı'ndaki görsel şölen, Rumeli Caddesi'ndeki dev yılbaşı tagı ile başlıyor. Yılbaşı kutlamalarında kentin sembolü haline gelen Nişantaşı'na, bu büyüleyici görselle giriş yapılıyor

Rumeli Caddesi'nde büyük yılbaşı tagı

Geleneksel ve modern dokunun birleştiği bu özel noktada, şehre estetik bir hava katılmakla birlikte, 2025'in umut dolu bir başlangıç olacağı mesajı veriliyor.

Abdi İpekçi Meydanı'nda Büyük Yılbaşı Ağacı ve Işık Koridoru

Abdi İpekçi Meydanı da, ışıl ışıl parlıyor. Meydanda kurulan dev yılbaşı ağacı, etrafındaki ışıklı koridorlar ve dekoratif süslemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Caddenin yapısına uygun olarak, yüksek geçişli ışıklandırmalar ile oluşturulan yürüyüş alanları, her adımda yılbaşı coşkusunu hissedebilmenizi sağlıyor.

Maçka Parkı'nda Renkli ve Neşeli Bir Atmosfer

Maçka Parkı ise bu yıl, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle dolu olacak. Çocuklara yönelik özel içeriklerle süslenen park, hediye paketleri, ışıklı toplar ve interaktif alanlarla büyülü bir yılbaşı atmosferi sunacak. Sanatçılar Parkı'nda ise tematik fotoğraf köşeleri ve eğlenceli aktiviteler ziyaretçileri karşılayacak.

Mıstık Parkı'nda sokak gösterileri

Renkli ışıklarla aydınlatılan Mıstık Parkı da, gece boyunca sokak gösterilerine ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, unutulmaz bir deneyim yaşarken, eğlenceli etkinlikler ile yeni yılın neşesini hissedecekler. Ayrıca Ortaklar ve Kurtuluş Caddeleri de ikonik ağaçlarla süslendi.

Enerji Verimliliği ve Modern Aydınlatma Yöntemleri

Bu yılki etkinliklerde, çevre dostu bir yaklaşım benimsenerek, enerji verimliliği yüksek LED aydınlatmalar kullanıldı. Trafik güvenliği göz önünde bulundurularak yapılan aydınlatma düzenlemeleri şehri ışıklarla donatırken, günlük yaşamın akışını olumsuz etkilemiyor.

Yüksek teknoloji ve etkinlik montajı

Şişli Belediyesi, yılbaşı etkinliklerinin kurulumu için yüksek teknoloji ve titiz bir çalışma yürütüyor. 100 kişilik atölye ekibi ve 70 kişilik saha ekibi, etkinlik alanlarında güvenli ve hızlı montajlar gerçekleştirirken, trafik akışını bozmadan etkinlik hazırlıkları tamamlandı. Ayrıca, montaj sürecinde 8 vinç kullanılarak etkinliklerin hızlı ve güvenli şekilde yapılması sağlandı.

Nişantaşı 2025'e Işık ve Neşe ile Giriyor

Şişli Belediyesi'nin organizasyonuyla Nişantaşı, 2024'ün zorlu günlerini geride bırakıp 2025 yılına umutla ve neşeyle giriyor. Yeni yıl etkinlikleri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp, toplumsal birliği ve dayanışmayı pekiştirecek şekilde tasarlandı. Bu yıl, enerji verimliliği, kapsayıcı etkinlikler ve sanatsal dokunuşlarla Şişli, Nişantaşı, 2025'e en iddialı giren ilçelerden biri olacak.

Nişantaşı'ndaki bu renkli etkinlikler, şehre hem görsel bir şölen sunarken hem de tüm İstanbulluları bir araya getirerek, özlenen yılbaşı ruhunu yaşatacak.

Şişli'de kış festivali

Öte yandan Şişli Belediyesi ve iştirak şirketi KENTHAŞ tarafından Fulya Mahallesi Halaskar Meydanı'nda düzenleyeceği 'Kış Festivali' kapsamında birbirinden renkli etkinlikler, 23 Aralık'ta başlıyor. Rampalı buz pistinin de bulunduğu Kış Festivali etkinlik alanında eğlence ve yeme içme alanları yer alacak. DJ performansları ve konserlerin olacağı Festival, 23 Şubat'a kadar sürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nişantaşı Yeni Yıla Işık ve Neşeyle Giriyor - Son Dakika

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