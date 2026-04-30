Niteliği açısından Türkiye\'de ve Kayseri\'de ilk olan proje Odakır döneminde hayata geçti

Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 4 yıl içerisinde çeşitli hizmet ve projeleriyle KESOB tarihine adını yazdırdı. Bu kapsamda Odakır döneminde şehirdeki elektrikli ve hibrit araçların tamir, bakım, onarım ve eğitimine yönelik eksiklik tespit edildi ve niteliği açısından Türkiye'de ve Kayseri'de bir ilke imza atarak ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte proje hayata geçirildi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; geride kalan 4 yıllık görev süresince hayata geçirdiği hizmet ve projeleri değerlendiriyor. Hizmet binası, konut ve sanayi sitesi projeleri dışında başka hizmetleri de hayata geçiren Başkan Odakır, KESOB tarihine adını yazdırdı. Başkan Şeyhi Odakır; rutin hizmetlerin dışında yapılan farklı hizmet ve projelere değindi. Bu manada eğitim başlığını çok önemsediklerine değinen Odakır, eğitime dair ne varsa değerlendirdiklerini, gerekeni yaptıklarını ifade etti. KESOB'da bir yönüyle eğitim kategorisinde değerlendirilebilecek en önemli projelerden birisi de elektrikli ve hibrit araçların tamir, bakım, onarım ve eğitim merkezi projesi oldu. ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle toplam 13 milyon TL'lik proje, niteliği ve içeriği açısında Türkiye ve Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyor. Şeyhi Odakır, Kayseri'de yeni nesil araçların tamir, bakım ve onarımı noktasında araçlarda herhangi bir sorun, hasar ve benzeri durumlar oluşması halinde vatandaşların müracaat edebilecekleri bir yerin olmaması ve sanayi esnafının yeni nesil araçlara hazırlıksız yakalanmasından hareketle, nokta atışı bir proje hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Odakır, projeyle alakalı şu ifadeleri kullandı;

"Şehrimizde çeşitli markalardaki elektrikli ve hibrit araçlarda bir sıkıntı olması durumunda Kayseri'de çözülemiyordu. Araçlar çeşitli illere gidiyor, gereken yapılıyor ve dönüyordu. Bu sorunu gördük, Kayserimizin, esnaf ve sanatkarlarımızın bu araçları tanıması gerekiyordu. Biz de ORAN Kalkınma Ajansı ile bir proje geliştirdik. Projemizle birlikte artık elektrikli ve hibrit araçların tamirini, bakımını, onarımını yapacağız. Aynı zamanda bu araçlarla ilgili eğitimler de vereceğiz. 2 katlı proje merkezimizde üst katta teorik eğitimler verirken alt katında da uygulamalı pratik eğitimler vereceğiz. Projemiz şehrimizde oldukça ilgi ve destek gördü. İnşallah çok yakın bir zamanda tamamlayıp açılışını yapacağız ve şehrimize bir projeyi daha kazandırmış olacağız."

Eğitim alanında açıklamalarına devam eden Kayseri Birlik Başkanı Şeyhi Odakır, genelde olduğu gibi Kayseri özelinde de çeşitli mesleklerde çırak bulunmakta zorluk çekildiğini söyledi. Bu sorunun altında yatan sebeplere değinen Odakır; "Okumaya, eğitim hayatını sürdürmeye kesinlikle karşı değiliz. Okumak isteyen, kariyerini sürdürmek isteyen gençlerimiz muhakkak okusunlar. Ancak içinde okuma hevesi ve yönelimi olmayan gençlerimizi de okul hayatını sürdürmeye yönelik teşvik ediyoruz bu yanlış. Okul hayatına devam etmek istemeyen gençlere meslek, sanatkarlık kazandırmamız lazım. Bu yüzden mesleğe yönlendirmemiz lazım" dedi. Ailelerin ve gençlerin okul hayatı veya meslek hayatı seçimi hakkındaki konularda son birkaç yıldır bir değişim gözlemlediklerini belirten Odakır; "Artık ailelerimiz de gençlerimiz de durumun farkındalar. Meslek öğrenmenin, sanatkarlık yapmanın kıymeti yeniden hatırlandı. Bizim tabirimizle mesleğe geri dönüş süreci bir süredir başlamıştı hızla devam ediyor" diye konuştu. Tam bu noktada Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir proje hayata geçirdiklerini söyleyen Odakır, konu hakkında şunları söyledi: "Yaptığımız protokol kapsamında Kocasinan ilçesindeki sekizinci sınıf öğrencilerine meslek tanıtım toplantıları düzenledik. Çok sayıda okulda yüzlerce öğrenciyle bir araya geldik. Sekizinci sınıftaki öğrenci, bir tercih aşamasındadır. Bu bakımdan öğrencilerimizle bir araya gelerek meslek hayatımızı anlattık. Çeşitli meslek odalarımızın başkanlarının da katıldığı toplantılarda bulunduğumuz aşamaya nasıl geldiğimizi, ne gibi tecrübeler ve kazanımlar elde ettiğimizi, meslek ve sanatkarlığın önemini anlattık. Oldukça faydalı oldu. Gençlerin soru işaretlerini ve meraklarını giderdik. Bu proje sayesinde gençlerimiz bizzat işin içerisinden gelen kişilerden meslek öğrenimini dinlemiş oldu. Hayırlı olsun, inşallah yeni bir etap daha planlayıp toplantılara devam ederiz" ifadelerini kullandı. Meslek eğitimine ve mesleğe geri dönüşe olan ilginin artışı Kayseri'de meslek eğitim merkezlerine olan talebi de artırdı. Hali hazırdaki merkezlerde kontenjanlar doldu, yeni bir okul ihtiyacı oluştu. Konuyla ilgilenen Başkan Şeyhi Odakır'ın girişimlerinin sonuç vermesi, Kayseri protokolünün de konuyla yakından ilgilenmesiyle birlikte Kayseri'ye yeni bir mesleki eğitim merkezi daha kuruldu. KESOB Başkanı Odakır'ın da katkısıyla hayata geçen merkezde yüzlerce öğrenci kayıt yaptırdı ve öğrenimine devam ediyor. Odakır, "Yeni mesleki eğitim merkezi kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize önemli bir kazanım oldu" diye konuştu. KESOB'da eğitim alanında hayata geçirilen bir diğer başlık da Kooperatifçilik Temel Eğitimi oldu. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yetkiye dayanarak KESOB, kooperatiflerin yönetim, denetim, asil ve yedek üyelerine kooperatifçilik temel eğitimi veriyor. Şimdiye kadar verilen eğitimler online olarak gerçekleşirken, kursu tamamlayanlara sertifikalar takdim edildi. Günümüzde Kayseri'de sadece KESOB'un yetkili olduğu eğitimler devam ederken, kooperatifler KESOB'a müracaat edebiliyor.

Bakanlıktan bilirkişilik eğitimi yetkisi alındı

Bir diğer eğitim hizmeti de Bilirkişilik Temel Eğitimi. KESOB'un Adalet Bakanlığı'ndan aldığı yetkiyle birlikte, meslek hayatında 5 yıl ve üzeri kıdemi olan, bilirkişilik yapmak isteyen vatandaşlar ile esnaf ve sanatkarlar, KESOB'a müracaat ederek eğitim programlarına katılabiliyor. Yüz yüze gerçekleşen eğitimler neticesinde çok sayıda kişiye sertifikaları takdim edildi. Eğitim programlarına katılmak isteyenlerin KESOB'a ulaşmaları yeterli olacak. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'ın bir diğer önemli projelerinden birisi de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yapılan eğitimde işbirliği protokolü oldu. İmzalan protokol kapsamında belediyenin KAYMEK kuruluşu aracılığıyla, esnaf ve sanatkarlardan gelecek talepler doğrultusunda, talep edilen alanlar hakkında eğitim sınıfları açılıyor, esnaf istediği alanda eğitim alabiliyor. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde Odakır döneminde bir diğer önemli faaliyet de KESOB ERVA Spor Kulübü'nün kurulması oldu. Hem sosyal sorumluluk anlayışıyla hem sportif faaliyetlere destek hem de eğitim alanında değerlendirilebilecek bu hizmet sayesinde KESOB, gençlere olan desteğini spor alanında da sürdürüyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde hayata geçirilen, şehre ve ülkeye örnek olan proje kapsamında KESOB, ilk kulüp açan kuruluşlardan birisi oldu. Taşın altına eli koymanın ve gençlere desteğin önemli olduğunun altını çizen Başkan Şeyhi Odakır; "Valimiz projesini bizlerle paylaştığında görev bildik ve hızlı bir şekilde harekete geçip kulübümüzü kurduk. Gençlerimiz çeşitli branşlarda sportif faaliyetler yapıyor, aynı zamanda haftanın belirli günlerinde teorik eğitimler de görüyor. Valimize teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman desteğimizi esirgemeyeceğiz. Tabi gençlerimize de desteğimiz sonsuz. Şartlar ve imkanlar el verdiği sürece gençlerimize desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Onların başarısı, mutluluğu bizlere gurur ve sevinç kaynağı, bu bize yetiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Odakır, yapılan proje ve hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Değinilemeyen birçok başlıktaki proje ve faaliyetlerin 4 yıl içerisinde sürdürüldüğünü ifade eden Odakır, yeni dönemlerini de projelerle ve hizmetlerle geçireceklerini dile getirdi. - KAYSERİ