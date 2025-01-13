NÖHÜ\'de Tarım Bayramı coşkuyla kutlandı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 179. yılı dolayısıyla düzenlenen Tarım Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa geniş katılım sağlandı.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun yanı sıra Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, il protokolü, tarım sektörü temsilcileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencileri Ziraat Marşı'nı okuyarak tulumlarını giydi. Program kapsamında, Niğde tarımına ve tarımsal eğitime katkı sağlayan isimlere ödüller takdim edildi. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül'ün 'Tarım, Gençlik ve Gelecek' başlıklı söyleşisi yoğun ilgi görürken, Tarım Sanat Kulübü öğrencilerinin sergilediği tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

"Tarımsal eğitim, geleceğin anahtarıdır"

Etkinlikte konuşan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, tarımsal eğitim ve öğretimin tarihi gelişimini anlatarak, bu alanın önemine dikkat çekti. Fakültenin elde ettiği başarıları ve faaliyetlerini paylaşan Şekeroğlu, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'ya teşekkür etti.

" Türkiye'nin tarımda öncü üniversitesi olduk"

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, son üç yılda tarım ve gıda alanında kaydedilen başarıları vurgulayarak şunları söyledi:

"TÜBİTAK'ın 2023 raporuna göre 'Bitki Koruma' çalışmalarında Türkiye birincisi olduk. Tarım uygulama alanlarımızı 30 dekardan 1000 dekara çıkardık. Ayrıca, yüzde 100 İngilizce eğitim veren tek devlet üniversitesiyiz. Bu başarılar, tarım alanında öncü olduğumuzu gösteriyor."

"Tarımda mükemmeliyet merkezi, Niğde'nin geleceğini şekillendirecek"

Rektör Uslu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 'Tarımda Mükemmeliyet Merkezi' ilan edilmesi için başlatılan çalışmaları hatırlatarak, bu gelişmenin hem üniversite hem de Niğde tarımı için büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Etkinlik, plaket ve belge takdimi sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - NİĞDE