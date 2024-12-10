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Normal Doğuma Dikkat!

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Türkeli Devlet Hastanesi, normal doğumun faydalarını vurgulamak için stant açtı.

10.12.2024 13:02
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Doktorlar normal doğuma dikkat çekti

SİNOP - Sinop Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hatice Petek Muğlu ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muhammet Taha Demirci, normal doğumun anne adayı ve bebek için en sağlıklı ve yararlı doğum şekli olduğuna dikkat çekti.

Tıbbi bir zorunluluk bulunmadıkça yapılan sezaryen doğumların önlenmesi ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla, Türkeli Devlet Hastanesi'nde Normal Doğum Eylem Planı kapsamında bir stant açıldı.

Stantta, anne ve bebek sağlığını koruma adına normal doğumun faydaları hakkında bilgilendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. Uzmanlar, normal doğumun, annenin doğum sürecine daha aktif katılımını sağladığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını belirtti. Ayrıca, normal doğumla doğan bebeklerin solunum ve bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğuna vurgu yapıldı.

Türkeli Devlet Hastanesi, normal doğum konusunda farkındalık oluşturmak ve anne adaylarına doğru bilgi sunmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. Bu çalışmanın, sezaryen doğum oranlarının azaltılmasına ve anne-bebek sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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