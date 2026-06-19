Norveç, Filistin Yerleşimlerine Ticaret Yasağı Getiriyor

Norveç, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimleriyle ticareti yasaklamayı planlıyor.

Norveç hükümeti, vatandaşlarının ve şirketlerinin İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallarla ticaret yapmasını yasaklamayı planladıklarını duyurdu. Norveç parlamentosundan geçmesi beklenen yasa tasarısının Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ihracatını ve ithalatını kapsadığı kaydedildi. Yasa tasarısının ayrıca gayrimenkul işlemlerini de yasaklaması öngörülüyor. Norveç yasa tasarısına ilişkin istişare süresinin 19 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

"Filistin'deki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuku ihlal etmektedir"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "Filistin'deki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Yerinden edilmeye, aşırı şiddete ve barışçıl bir çözümü imkansız kılan bir duruma katkıda bulunmaktadırlar. Yasadışı yerleşimlerle ticareti yasaklamayı amaçlıyoruz. Yasal olarak bağlayıcı yasaklar önererek hükümet, Norveç vatandaşlarının ve şirketlerinin İsrail'in Filistin'deki yasadışı yerleşim faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olan faaliyetlerden kar elde etmemesi veya bunları desteklememesi gerektiğini açıkça belirtmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Eide, "Yerleşimler, Filistin devletinin temellerini baltalıyor. Norveç vatandaşları ve Norveç şirketleri bu gelişmenin sürdürülmesine katkıda bulunmamalıdır. Hükümet bu yasa tasarısıyla net bir duruş sergiliyor ve Norveç ticaret ve iş faaliyetlerine kesin sınırlar koyan kurallar ortaya koyuyor. Yerleşimler ve şiddet yanlısı yerleşimciler tarafından işlenen ciddi ihlaller, Batı Şeria'daki durumu giderek daha da dayanılmaz hale getiriyor. Siviller öldürülüyor, ekonomi boğuluyor ve yerel topluluklar yok ediliyor. Buna son verilmelidir" açıklamasını yaptı.

Norveç, 2024 yılında Filistin'i devlet olarak tanımıştı. Norveç, diğer birçok ülkeyle birlikte geçen hafta Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere karşı ek yaptırımlar ve önlemler getirme kararı almıştı. - OSLO