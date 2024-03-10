Nurdağı Bademli TOKİ Konutları\'nda Anahtar Teslim Töreni Yapıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde Nurdağı Bademli TOKİ Konutları'nda tamamlanan 136 konutun anahtar teslim töreni yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nden yoğun şekilde etkilenen Nurdağı ilçesinde yeniden yapılanma süreci devam ediyor. TOKİ öncülüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın destekleriyle Bademli Mahallesi'nde inşaatı süren 456 konuttan yapımı tamamlanan 136 konut, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

"Yeni Nurdağı'nı inşa edeceğiz"

Anahtar teslim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin acılarını en derinden yaşayan Nurdağı'nın hızlı bir şekilde toparlandığını belirterek, "Yollar yapıldı, açıldı. Asrın felaketinden asrın dayanışmasıyla çıktık. Bu takımın bir parçası olduğumuz için hamd ediyoruz. 1 yıl içerisinde gerçekleşti. Dünyada böyle hızlı çalışan bu depremden çıkan başka bir örnek yok. Yeni Nurdağı'nı inşa edeceğiz. 'Yenilikçi yeniden yapılanma' diyor Japonlar buna. Dersimizi çalıştık. Yeni Nurdağı nerede kurulacak, nasıl entegre edilecek bunları belirledik. Ticari hayat için dükkanlar yapıldı. Türkiye'de en güzel dükkanlar Nurdağı'nda yapıldı" dedi.

"Millet, devlet el ele yaralarımız beraber sarıyoruz sarmaya devam edeceğiz"

Törende yaptığı konuşmada deprem sonrası Nurdağı'nda yaşadıklarını anlatan AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, "Bugün bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. 6 Şubat'ta çok acılar çektik. Çok büyük acılar yaşadık. O günü düşünüyorum da bugünlere geleceğimizi hayal edemiyordum. Baktığımda ne kadar büyük bir devlet, millet olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir afetle hiçbir millet ayakta kalamaz, kalkamaz ama biz Nurdağı, Gaziantep Türkiye'yiz. Millet, devlet el ele yaralarımız beraber sarıyoruz sarmaya devam edeceğiz. Şundan emin olmalıyız ki son vatandaşımıza kadar evine, sıcak, güvenli yuvasına ulaşana kadar bizler sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu yapılan binalar devletin gücüdür"

TBMM İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Nurdağı'nın yeniden imar edilmesi lazım. Bunun içinde devletin gücü gerek. Bu yapılan binalar devletin gücüdür" şeklinde konuştu.

Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak törende deprem sonrası 1 yıl içerisinde teslim edilen konutlar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından protokol, hak sahiplerine yeni evlerinin anahtarlarını verdi toplu fotoğraf çekildi. - GAZİANTEP