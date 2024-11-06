Nurettin Karaman Emekli Oldu - Son Dakika
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Nurettin Karaman Emekli Oldu

Nurettin Karaman Emekli Oldu

Ordu Valiliği'nde 47 yıl hizmet eden Nurettin Karaman, emekli olması dolayısıyla veda programı düzenlendi.

06.11.2024 13:12
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Ordu Valiliği'nde 8 Vali ile görev yapan ve bürokrasi tarafından 'Efsane Özel kalem Müdürü' olarak bilinen ve 17 yıl Necati Çetinkaya, Utku Acun, Hanifi Demirkol, Sami Seçkin, Güner Özmen, Mustafa Malay, Kemal Yazıcıoğlu ve Al Kaban'ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Ordu İdare ve Denetim Müdürü Nurettin Karaman, yaş haddinden dolayı emekli oldu.

Memuriyet hayatına 1977 yılında başlayan ve Ordu Valiliğinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yapan, 47 yıllık memuriyet hayatının ardından yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan İdare ve Denetim Müdürü Nurettin Karaman için veda programı düzenledi.

Veda programına, Vali Muammer Erol, Vali Yardımcıları Ayhan Durmuş, Hacı Mehmet Kara, Turgay Ergin, Burak Keser, bazı daire müdürleri, Valilik ve YİKOB birim müdürleri ile Ordu Valiliği çalışanları katıldı.

Duygulu dolu anların yaşandığı veda programında bir konuşma yapan İdare ve Denetim Müdürü Nurettin Karaman, kamu görevime, 13 Aralık 1977 tarihinde Ordu İl İmar Müdürlüğünde başladığını, 1985 yılında Ordu Valiliğine geçici olarak görevlendirilmesinin ardından çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1989 yılında Özel Kalem Müdürlüğüne asaleten atandığını ve 2006 yılının Haziran ayına kadar bu görevde kaldığını anlattı.

Karaman, "Sayın valim; zat-ı alinizle çalışmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Devlet memurluğum süresi içerisinde çalışma fırsatı bulduğum başta zat-ı aliniz olmak üzere, maiyetinde çalışmaktan onur duyduğum tüm valilerimize, vali yardımcılarımıza; şahsıma ve mesai arkadaşlarıma gösterdikleri yakınlık, destek ve rehberliklerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İdare ve Denetim Müdürü Nurettin Karaman'ın, görevini layıkıyla yerine getiren bir yönetici olduğunu ifade eden Vali Muammer Erol, "Emeklilik duygusu, çalışan herkesin arzu ettiği bir duygudur. Önemli olan gönül huzur içinde bu duyguya ulaşmaktır. Nurettin Müdürümüz de 47 yıllık bir memuriyet döneminden sonra yüz akıyla, gönül rahatlığıyla, büyük bir onur ve şerefle bu duyguya ulaştı. Kendisine kurumumuza ve devletimize vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Ailesi ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Muammer Erol tarafından Nurettin Karaman'a 'Başarı Belgesi', plaket ve hediye takdiminde bulunuldu. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nurettin Karaman Emekli Oldu - Son Dakika

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