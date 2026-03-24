Ünlü oyuncu Çelebi down sedromlu bireylerin çalıştığı kafede - Son Dakika
Ünlü oyuncu Çelebi down sedromlu bireylerin çalıştığı kafede

Ünlü oyuncu Çelebi down sedromlu bireylerin çalıştığı kafede
24.03.2026 10:04  Güncelleme: 10:06
Düzce Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Kusursuz Kafe'yi ziyaret etti. Ziyarete Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve ünlü tiyatrocu Nurullah Çelebi katıldı.

DÜZCE(İHA) – Sevilen oyuncu ve tiyatrocu Nurullah Çelebi, Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Kusursuz Kafe'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç'ın da hazır bulunduğu ziyarette kafenin çalışanları ile pasta kesildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Kusursuz Kafe'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette kafe çalışanlarıyla bir araya gelen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ümit Bayraktar, kafenin özel bireyleriyle sohbet ederek eğlenceli vakit geçirdi.

Düzceli sevilen sinema ve tiyatro sanatçısı Nurullah Çelebi'nin de eşlik ettiği ziyaretle ilgili değerlendirme de bulunan Başkan Yardımcısı Kılıç, "Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle bugün Kusursuz Kafedeyiz. Pastamızı kestik, hediyelerimizi takdim ettik. Düzce Belediyesi olarak bir gün değil daima yanlarındayız. Biz birlikte güzeliz" dedi.

Program, pasta kesilmesi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünlü oyuncu Çelebi down sedromlu bireylerin çalıştığı kafede - Son Dakika

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Çelebi down sedromlu bireylerin çalıştığı kafede - Son Dakika
