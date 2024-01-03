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Obezite Cerrahisi ile 15 Günde 15 Kilo Verdi - Son Dakika
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Obezite Cerrahisi ile 15 Günde 15 Kilo Verdi

Gaziantep'te yaşayan 37 yaşındaki Erhan Arsal, 220 kiloyla girdiği mide ameliyatının ardından 15 günde 15 kilo vererek 205 kiloya düştü. Obezite cerrahisi ile fazla kilolarından kurtulan Arsal, ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Emin Yılmaz, hastaların ameliyat sonrası düzenli takip edilmesinin önemini vurguladı.

Obezite Cerrahisi ile 15 Günde 15 Kilo Verdi
03.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:28
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220 kiloyla girdiği mide ameliyatının ardından 15 günde 15 kilo verdi

Obezite cerrahisi ile fazla kilolarından kurtuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 37 yaşındaki Erhan Arsal, 220 kiloyla girdiği mide ameliyatının ardından 15 günde 15 kilo vererek 205 kiloya düştü.

Gaziantep'te yaşayan Erhan Arsal, uzun yıllar kilo sorunu ile mücadele ediyordu. Obeziteye bağlı rahatsızlığı bulunan Arsal, arkadaşlarının tavsiyesiyle tüp mide ameliyatıyla zayıflamaya karar verdi. Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı spor ve diyetlere rağmen zayıflayamayan 37 yaşındaki Ersan Arsal, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından yapılan tahlil ve tetkikler sonrası ameliyata alınan Arsal, 15 günde 15 kilo vererek 220 kilodan 205 kiloya indi.

"Rejim ve diyet yapmama rağmen zayıflayamadım"

Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından 220 kilo olan Arsal için "Sleeve Gastrektomi" (Tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren 37 yaşındaki Ersan Arsal, "Yaklaşık 30-35 yıldır kiloluyum. Çok rejim ve diyet yapmama rağmen zayıflayamadım. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine Emin hoca ile tanıştık, ameliyatımı oldum. Şuan sağlığım yerinde 15 günde 15 kilo verdim. Rabbime şükürler olsun" dedi.

"220 kiloluk ciddi bir obezite hastamızdı"

Yapılan tahlil ve tetkikler sonrası ameliyata alınan Arsal'ın 15 günde yaklaşık 15 kilo sadece yağdan verdiğini vurgulayan Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, "Erhan bey bizimle uzun zamandır diyalog içerisindeydi. Gelip gelmeme konusunda kararsızdı. Gaziantepli ama yurtdışında işi gereği çalışıyordu. Aralık ayının ortalarında bizlere başvurdu ve bizlerde hazırlıklarını yaptık. Yaklaşık 220 kiloluk ciddi bir obezite hastamızdı. Yapılan hazırlıkların ardından ameliyatını gerçekleştirdik, ameliyatı başarılı sonuçlandı. Hastamız çok uyumlu ve istekliydi. 15 günlük takibinde yaklaşık 15 kilo sadece yağdan kilo verdi" şeklinde konuştu.

"En kötü senaryo hastaların takipsiz kalmasıdır"

Op. Dr. Yılmaz, "Hasta seçimi bu tür olaylarda çok önemlidir. Her önümüze geleni ameliyat etmiyoruz. Ciddi testlerden geçirdikten sonra hastalarımızı ameliyata hazırlayarak karar veriyoruz. Bakanlığında önerdiği çerçevede mutlaka iyi bir ön çalışma sonrasında hastalarımızı ameliyata alıyoruz. Ameliyat sonrasında ciddi takip gerektiren bir ameliyattır. Diyetisyenimizle birlikte 1 yıl boyunca düzenli olarak aylık kontrollerini mutlaka yaparak takibini yapıyoruz. En kötü senaryo hastaların takipsiz kalmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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