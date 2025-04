Obezite Tedavisinde Ameliyatların Önemi

Çağın vebası obezite tedavi edilebiliyor

Obezite ameliyatlarından sonraki süreçte alınan kilolar geri verilemeyebiliyor

DENİZLİ - Son dönemlerde hazır ve hızlı yiyeceklerin tüketiminin artmasıyla yaygınlaşan obezite hastalığına karşı uzmanlar tedavi yöntemlerini açıkladı. Obezite ile mücadelede mide botoksu, mide balonu ve tüp mide yöntemlerinin kullanıldığını açıklayan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, "Hasta 'Ben ameliyat oldum, her şeyi yerim. Hareketsiz bir yaşam sürerim' derse bu iş olmaz. Bu tür ameliyatlarda da kilo alma ve verememe gibi durumlar olabilir" dedi.

Çağın vebası olarak da bilinen ve son dönemlerde giderek artan obezite hastalığına karşı Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, önemli açıklamalarda bulundu. Öncellikli olarak obezitenin tedavi yöntemlerinden bahseden Op. Dr. Kaya, yalnızca tedavinin obeziteye karşı etkili bir yöntem olmadığını vurguladı. Obezite tedavi yöntemlerini anlatan Op. Dr. Kaya, "Obezite, vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olduğunda başlar. Vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan hastalara öncelikli olarak endoskopik yöntemleri öneriyoruz. Endoskopik yöntemler, endoskopik mide balonu ya da endoskopik mide botoks uygulamasıdır. Endoskopik mide balonu uygulamasında önce hastayı uyutuyoruz sonra endoskopla mideyi bakıyoruz hastanın midesi balon yerleştirmeye uygunsa yaklaşık 500 santimetre küplük bir balon yerleştiriyoruz. Bu balonların çeşitli türleri var. 6 aylık ya da yıllık olmak üzere 2 modeli var. Genelde hastaya 6 aylık olanı öneriyoruz. Kontrolü daha güvenli olduğu için. Endoskopik balon uygulaması hem mide de küçülmeyi sağlıyor, hem mide boşalma süresini uzatıyor, hem de gün içinde genel bir doygunluk hissi veriyor. 6 ayın sonunda tekrar endoskopi yapılarak balon mideden çıkartılıyor" dedi.

"Mide botoksu 15 dakikalık bir işlem"

Obezite hastalığının bir başka tedavi yöntemi olan mide botoksuna dair bilgiler veren Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kaya, Mide botoksunda da mide kas dokusu içerisine botoks enjeksiyonu uyguluyoruz. İşlem yaklaşış 15 dakika kadar sürüyor. Bu işleminde 6 aylık bir süresi vardır. Mide botoks uygulamasıyla midenin boşalma süresini uzatıyoruz, Ghrelin hormonu denilen iştah hormonu salınımını da bir miktar azaltıyor bu işlem ve böylelikle iştahta bir miktar azalma oluyor. 6 sonunda gerek görülürse işlem tekrar yapılıyor. Gereken kilo verilemediyse tekrar botoks uygulaması yapılabiliyor. Mide balonun en büyük handikabı, balon takıldıktan sonra 5 günlük bir süre içerisinde spazm ve kramp gibi şikayetler olabiliyor. Midesi hassa olan hastalara mide balonu uygulaması önermiyoruz. Bu kramp ve spazm olan sürelerini genelde ilaç desteklemesi yapıyoruz. Mide balona alışırsa uygulamaya devam ediyoruz ve 6 ay sonra çıkartıyoruz. Bazı hastalar bu balonu tolere edemiyor. Bu durumlarda bolunu erken çıkarmak gerekebiliyor. Mide balonu uygulaması yapıldığında hastanın kesinlikle alkol kullanmaması gerekiyor ve hastanın 6 ay boyunca düzenli olarak mide koruyucu ilaç kullanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Tüp mide ameliyatı uygulaması daha kolay ve daha geniş kitleye uygulana bilen bir ameliyattır"

Obezite hastalığının en yaygın tedavi yöntemi olarak bilinen tüp mide ameliyatına ilişkinde bilgiler veren Op. Dr. Özgür Kaya, "Sağlık Bakanlığının SUT kodunun da olduğu ve kabul ettiği tedavi yöntemlerinin arasında gelen ve dünyada en çok uygulanan yöntem olan tüp mide ameliyatıdır. Bir diğer yöntem ise gastrektomi mini bypass yöntemidir. Bu iki ameliyatında kendine özgü avantajları vardır. Tüp mide ameliyatı uygulaması daha kolay ve daha geniş kitleye uygulana bilen bir ameliyattır. Vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olan vatandaşlara ve diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan hastalara uygulanır. Vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan hastalarda ise ek hastalı aranmaksızın uygulanan bir yöntemdir. Gastrektomi mini bypass ise ileri yaşlı ve yüksek kilolu ve bunun yanında diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan hastalara öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu tür ameliyatlarda da kilo alma ve verememe gibi durumlar olabilir"

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi obezite cerrahisinde de belirli riskler olduğunu belirten Op. Dr. Özgür Kaya, her cerrahi operasyonun kendisine has komplikasyonlarının bulunduğunu, bunların yaşanmaması için hastanın iyi değerlendirilerek ameliyata sonrası takiplerinin de iyi yapılması gerektiğini vurguladı. Obezite ameliyatlarından sonraki sürecinde önemine değinen Op. Dr. Özgür Kaya, "Obezite ameliyatlarında önce hastaya bir şans veriyoruz. Verdiğimiz şans kilo kaybının yaşanması ve hastanın efor kapasitesinin arttırılmasıdır. Bunların olabilmesi için hastanın takiplerine düzenli gelmesi gerekiyor, verilen diyet düzenlemesine düzenli uyması gerekiyor ve en önemlisi ise hareketli bir yaşama adım atması gerekiyor. Hasta ben ameliyat oldum artık her şeyi yerim ve hareketsiz bir yaşam sürerim derse bu iş olmaz. Bu tür ameliyatlarda da kilo alma ve verememe gibi durumlar olabilir. Bunun için doktor tavsiyelerinin düzenli uyulması ve doktor kontrollerinin düzenli yapılması gerekiyor" dedi.