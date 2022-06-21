Ocaklı'da yol çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ocaklı'da yol çalışmaları tamamlanıyor

21.06.2022 11:51
Ocaklı'da yol çalışmaları tamamlanıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Ocaklı Mahallesi'ndeki 2 farklı noktada alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Ocaklı Mahallesi'ndeki 2 farklı noktada alt yapı ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Ocaklı Mahallesi'nde yer alan 2 farklı noktada yol yapım, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. İlk olarak yolun yağmurlama alt yapısını gerçekleştiren ekipler, ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden temin edilen parke taşlarını döşeyerek yolu yaya ve araç trafiğine açtı.

Çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Ocaklı Mahalle Muhtarı Ahmet Yalçın; "Köyümüzün kanayan yarası olan, bir ambulansın dahi geçmekte zorlandığı yollarımız vardı. Bu yollarımıza Aydın Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği taşları Nazilli Belediyemiz alt yapısını gerçekleştirerek taşları döşedi. Her iki belediye başkanımıza da şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı Son dakika haberleri | 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ocaklı'da yol çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:43 Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ocaklı'da yol çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement