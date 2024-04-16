Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Belediyenin Mali Durumunu Açıkladı

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Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, belediyenin mali durum tablosunu Ödemişlilerle paylaşarak, "Alacağımız önlemlerle, kurumun geleceğini düşünen adımlarla kısa, orta ve uzun vadede neleri başarabileceğimizi herkes görecektir" dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışının bir gereği olarak Ödemişlileri doğru bilgilerle aydınlatma ve spekülasyonlara yer bırakmama adına bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Turan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Halka en yakın hizmet birimi olan belediyeler, 'Benden sonra tufan' anlayışıyla yönetilebilecek kurumlar değildir. Ancak son 10 yılda yaşananlara baktığımızda Ödemiş Belediyesi'nde durum tam olarak buna dönüşmüştür. Kamuoyunda 'bütünşehir yasası' olarak da bilinen 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Ödemiş gibi kırsal alanı geniş, yüz ölçümü yüksek ilçeler için zaten her şeyi daha da zorlaştırırken belediye yönetiminde gerek mali gerekse de insan kaynağı yönetimi açısından tercih edilen yöntemler bugüne dek kurumun geleceğine doğrudan olumsuz etki etmiştir. Üzülerek ifade ediyorum ki, yeniden aday olmayan ya da aday gösterilmeyen son iki belediye başkanımızın da görev dönemlerinin son günlerinde aldıkları kararlar, çözümden uzakta kalmış, yeni dönemler için işleri daha da zorlaştırıcı hale getirmiştir.

Belediyenin mevcut gelir yapısına karşılık mevcut borç oranıyla personel maaşlarını ödeyip günlük iş ve işlemlerini sürdürmesi bir mucize haline gelmiştir. İzahı olmayan bu durumdan kaynaklı olarak yine de hiçbir emekçimizi mağdur etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Bugün ortaya çıkan tablonun siyasetle de, siyasi partilerle de ilgisi yoktur. Herkesin elbette yönetim anlayışı farklılıklar gösterebilir. Ama gelinen nokta da ortadadır.

"ÖDEMİŞ'İN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BURADAYIZ"

143 yıl önce kurulmuş Ödemiş Belediyesi ne zorluklar görmüştür, ne darboğazlardan geçmiştir. Yeri gelmiş ambargo dönemlerinde halka pirinç temin etmiş, yeri gelmiş Ödemiş halkının ekmeksiz kalmamasını sağlamıştır, yeri gelmiş pandemide evlere kadar sıcak yemek ulaştırmıştır. 143 yılda yaşanmış nice zorluklar gibi bugünkü zorluklar da aşılacaktır. Her şey güllük gülistanlık olsa zaten bu yolda partimiz ne beni aday gösterirdi, ne de Ödemiş halkının teveccühü bu yönde olurdu. Biz boşuna burada değiliz. Bu tabloyu tersine çevirmek için Ödemiş'in kaderini değiştirmek için buradayız. Alacağımız önlemlerle, kurumun geleceğini düşünen adımlarla kısa, orta ve uzun vadede neleri başarabileceğimizi herkes görecektir. Bu konuda hemşehrilerimizin göstereceği anlayış, sabır ve dayanışma da gücümüze güç katacaktır.

"BELEDİYENİN 5 NİSAN İTİBARIYLA TOPLAM BORCU 436 MİLYON 593 BİN 577 LİRA"

Ödemiş Belediyesi'nin toplam borcu 5 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 436.593.577 Türk Lirasıdır. Ödemiş Belediyesi'nin toplam borcu belediyenin 2024 yılı bütçesinin yüzde 48,51'ine denk gelmektedir. Mevcut personel sayısı da 5 Nisan 2024 tarihi itibariyle 989'dur. Gerek ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizde sürekli olarak artan akaryakıt giderleri, enerji giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, gerekse de İller Bankası payındaki dev kesintiler belediyemiz açısından taşınması zor bir yükü beraberinde getiriyor. Yine de hiçbir şeyi bahane etmeden önce gider kalemlerimizi, şehrimizin öncelik ve ihtiyaç sıralamasına göre törpüleyip mevcut personel yapımızdan maksimum verimi elde ederek hem tasarruf edip hem de hizmet nasıl üretilir bunu hemşehrilerimize yaşatacağız. Asli görevlerimizi eksiksiz yerine getirirken bir yandan Ödemiş'in hak ettiği büyükşehir yatırımlarını da eksiksiz almasını sağlayacağız. Uzun zamandır dersimize en iyi şekilde çalıştığımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay birlikte öncelikle yollarımızı yenileyecek ardından da şehrimizin ihtiyaç duyduğu modern tesisleri birer birer hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ödemiş Belediyesi, kişilere değil halkın refahına hizmet eden bir anlayışla 143 yıllık tarihinin en parlak dönemlerinde olduğu gibi yine Ödemiş'e ilkleri yaşatan bir kimlikte olacaktır. Ödemiş Belediyesi'ni dolayısıyla Ödemiş halkını zarar ettirecek, ayağı yere basmayan, hesabı kitabı iyi yapılmamış hiçbir projenin içinde olmayacağımızı halkımız en iyi şekilde biliyor. Mevcut durumda da Ödemiş Belediyesi'ne gereksiz yük olan yapılar, belediyenin asli işi olmayıp da zarardan öteye geçmeyen girişimler konusunda da gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ödemiş'in geleceği için Ödemiş Belediyesi'nin güçlü bir yapıyla bu zor günlerden çıkması için gereken neyse akıl ve bilimin ışığında yapılacaktır."