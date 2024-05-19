3. Uluslararası Dinleme, Diyalog, Dayanışma Gençlik Festivali Kanlıkavak Parkı\'nda Gerçekleştirildi

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Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile düzenlenen 3'üncü Uluslararası Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali, 3 gün boyunca Kanlıkavak Parkı'nda devam etti.

Odunpazarı Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleşen festival alanında gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlandı. Başkan Kurt ile birlikte bayramını coşku ile kutlayan gençler, satranç turnası yaptı, akıl oyunları oynadı. Festival kapsamında Çankaya Mahallesi'ne Dinleme Diyalog Dayanışma (3D) Gençlik Festivali Hatıra Ormanı kazandırıldı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) iş birliği ile Türkiye'de ve Eskişehir'de sadece Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali'nin üçüncüsü, Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştirildi. 3 gün süren festival 19 Mayıs 2024 Pazar günü sona erdi. Siyasal aktörler arasında siyasal katılımın ve sosyal duyarlılığın arttırılmasıyla toplumun tamamını ve gençleri ilgilendiren ortak ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara çözümlerin üretilmesine katkı sağlayabilecek bir platform oluşturmayı amaçlayan festival kapsamında alana iki çadır kuruldu. A ve B Çadırı adı verilen bu çadırlarda çeşitli söyleşiler ve etkinlikler yapıldı.

Festivalin ikinci günüde dijital içerik üreticisi Betül Uslu, gençlerle bir araya geldi. Gençlik Katılımı ve Dijitalleşme konu başlığının tartışıldığı söyleşide, Uslu gençlere deneyimlerini aktardı. Festivalin üçüncü gününde ise Prof. Dr. Nevzat Kaya, Özgürlük ve Kültür konu başlıklı söyleşi ile gençlerle buluştu. Festival alanında Başkan Kurt ve gençler güne Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü eğitmenleri ile zumba yaparak başladı. Gün boyu etkinliklerin devam ettiği festival alanında kurulan stantlarda ise gençlere kahve ve tatlı ikramları yapıldı. Eskişehir'de bulunan sivil toplum örgütleri alanda stant açarak çeşitli etkinlikler düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ata'ya Saygı Yürüyüşü düzenledi. Çok sayıda Eskişehirlinin katıldığı Ata'ya Saygı Yürüyüşü, Basın Parkı'ndan başladı. Kitle, sloganlar ve marşlar eşliğinde festivalin gerçekleştirildiği Kanlıkavak Parkı'na yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, festivali alanında büyük bir coşku ile kutlandı. Odunpazarı Belediyesi bir geleneği daha sürdürdü. Belediye, her festivalde olduğu gibi Uluslararası 3D Gençlik Festivali kapsamında Eskişehir'de bir orman kazandırdı. Çankaya Mahallesi'ne 3 bin 750 metrekarelik Dinleme Diyalog Dayanışma (3D) Gençlik Festivali Hatıra Ormanı kazandırıldı. 3D Gençlik Festivali Hatıra Ormanı için fidan dikim etkinliği düzenlendi. Fidan dikim etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) Başkanı Erhan Akdemir ile çok sayıda genç kaldı.

Fidan dikim etkinliğinde konuşan Başkan Kurt, 19 Mayıs'ın Atatürk'ün emperyalizme karşı başlattığı savaşın ilk gün olduğuna dikkat çekti. 19 Mayıs'ın umudun yeşerdiği gün olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "19 Mayıs asla ve asla imkansız diye bir şeyin olmadığının kanıtlandığı bir gün. Biz bu nedenle 19 Mayıs'ta çok mutluyuz" dedi.

Gençlere, Çağdaş Türkiye için teknolojiyi takip etmelerini öneren Başkan Kurt, yapay zekadan günün anlamına uygun bir konuşma yazmasını istedi. Başkan Kurt yapay zeka tarafından yazılan konuşma metni okudu: "Değerli konuklar bugün burada doğaya ve geleceğimize yaptığımız büyük bir katkıyı kutlamak için toplandık. 3D hatıra Ormanı'nın açılışı sadece çevreye duyarlılığımızı değil aynı zamanda çocuklarımız ve torunlarımız için sürdürülebilir bir dünya bırakma kararlılığımızı da sembolize ediyor. Hatıra ormanları doğal hayatı koruma ve biyolojik çeşitliliği destekleme misyonumuzun somut bir örneğidir. Her bir fidan geleceğe ekilen bir umut tohumudur. Gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu orman sadece bir ağaçlandırma projesi değil aynı zamanda topluluk olarak birlik ve dayanışma ruhumuzu yansıtan bir eserdir. Bu proje teknolojiyi doğa ile harmanlayarak yeni nesil çözümler üreten bir yeniliktir. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm gönüllülere ve destekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha yeşil, daha sürdürülebilir gelecek inşa ediyoruz. Bugün burada diktiğimiz fidanlar yarın oksijen kaynağı yaşam alanı ve doğal güzelliklerin teminatı olacaktır. Unutmayalım ki her bir ağaç bize bir armağanıdır. Onları korumak ve çoğaltmak bizim en asil görevlerimizden biridir. Hepinizi bu ormanın bir parçası olmaya ve geleceğimiz için sorumluluk almaya davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar" dedi.

ES-AB Derneği Başkanı Erhan Akdemir de Başkan Kurt'a demokrasiye verdiği destek için teşekkür ederek, "Bu güzel haftada, bu güzel günde ne mutlu ki bize geleceği iz bırakacak çok güzel bir ormanı. Yine gençliğimize, Eskişehir'imize, Odunpazarı'mıza kazandıracağız. Atatürk'ümüzün yıllar önce ektiği fidanlar işte bugün sizlerle, bizlerle hepimizle karşılık buluyor. Bizim de bugün dikeceğimiz fidanlar umarım uzun yıllara hitap edecek. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ülkemizde hep beraber bir arada barış içerisinde huzur içerisinde yaşayabilmemiz için birbirimizle iyi anlaşmamız, birbirimizi iyi dinlememiz gerekiyor. Bunun için de katılım ve yönetişim platformlarına çok daha fazla ihtiyacımız var. Gençlerimizi daha fazla bir araya getirecek, onların fikirlerini, düşüncelerini özgürce ve cesurca dile getirecekleri daha fazla platformlara ihtiyacımız var. Bu da bize gösteriyor ki demokrasiye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. O yüzden Eskişehir Avrupa Birliği Derneği olarak Başkanımız Kazım Kurt'a demokrasiye verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR