Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Emek Mahallesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Esnaf ile sohbet eden Kurt, esnafın taleplerini dinleyerek notlar aldı. Kurt, "Türkiye'deki belediyelerin hali belli ama Odunpazarı Belediyesi'nde böyle bir sorun yok. Çünkü biz bu işi doğru yapıyoruz" dedi.

Başkan Kurt, kentin çeşitli noktalarında esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Emek Mahallesi esnafı ile bir araya gelen Kurt, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde esnaf ve vatandaştan destek istedi. Kurt, şunları söyledi:

"Bize güç katın. Bize omuz verin. Bu işleri ciddiye alarak, günde her gün bir kişiyi ikna etseniz, Cumhuriyet Partisi Emek Mahallesi'nde birinci parti olur. 10 yıldır Odunpazarı Belediyesi'ni doğru idare ederek, doğru bir yere getirdik. Şu anda Odunpazarı Belediyesi, borcunu günü gününe ödeyen, alışverişini dürüst yapan, liyakata önem veren bir belediye.İnanç konusunda bizim gösteri yaptığımızı hiç kimse görmemiştir. Kameraları alıp sadaka vermek, kameralara kaydettirip camiye gitmek, bu işler doğru işler değil. Biz inanarak yaşıyoruz, inandığımız gibi de uyguluyoruz. Dürüstlük ve namus, insanın içinde olması gereken bir erdemdir. Ama ne yazık ki bu ülkede bazı insanları methetmek için çok dürüst diyorlar. Herkes dürüst. Herkes dürüst olmak zorundadır. Hiç kimse hırsızlık yapmamalı. Yani bizim kitabımız bunları emrediyor. Çalma, harama el uzatma, hırsızlık yapma, faiz alma diyor. Ama ne yazık ki bunların hepsini yapıyor adam, gösterişle bir camiye gidiyor, işi bitiriyor. Bu böyle olmaz. Biz farklı çalışıyoruz. Üretim ve üretime dayalı bir belediyecilik yapıyoruz.

"KASASINDA PARASI OLAN, KASASINDA İŞÇİNİN, MEMURUN MAAŞI SÜREKLİ GARANTİ OLAN, BELKİ DE TEK BELEDİYE BİZİZ"

O kasada kalan parayla da işte biz halk merkezleri, kreşler, sosyal tesisler yapıyoruz ve insanlara oralarda hizmet ediyoruz. Dışarıda içtiğiniz bir bardak çay 22 buçuk lira. Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal tesislerinde, kafelerinde çay üç lira. Dışarıda 1 bardak çay içtiğiniz paraya bizde yedi bardak çay içiyorsunuz. Zarar etmiyoruz, ama kar amacı da gütmüyoruz. Sosyal belediyecilikle bu işleri gerçekleştiriyoruz. Bizim kreşlerimizde kreş ücreti piyasanın üçte biri. Yaşlı Bakım Merkezimizde bakım ücreti, piyasanın dörtte biri. Bunların tamamını o artırdığımız, tasarruf ettiğimiz kaynaklarla gerçekleştiriyoruz. ve düzgün bir belediyecilik yapıyoruz. Ben görevi devraldığım zaman belediyenin bütçesinin üçte ikisi kadar borcu vardı. Şimdi belediyenin bütçesinin yüzde onu kadar borcu var. AKP hükümeti yirmi iki yılda Eskişehir'e 4 tane kreş yaptı. Devlet, Eskişehir'e 4 tane kreş yapmış. Biz 8'i tam zamanlı 16 kreş yaptık, 2 kreşimizin inşaatı devam ediyor. Bitince kreş sayımız 18'e çıkacak. ve bunları borçlanmadan yaptık, kredi kullanmadan yaptık. Kasasında parası olan, kasasında işçinin, memurun maaşı sürekli garanti olan, belki de tek belediye biziz. İddiayla söylüyorum: Türkiye'deki belediyelerin hali belli ama Odunpazarı Belediyesi'nde böyle bir sorun yok. Çünkü biz bu işi doğru yapıyoruz."