 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılışına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Kurt, törende yaptığı konuşmada cemevlerinin ibadethane olduğunu vurgulayarak, cemevinin yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti. Sarıkavak Köyü Cemevi yetkilileri de Başkan Kurt'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi\'nin açılışına katıldı
07.01.2024 - 12:38,
Abone Ol

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılışına katıldı. Törende konuşan Başkan Kurt, "Cemevleri ibadethanedir" dedi.

Alpu'nun Sarıkavak köyünde cemevi açılışı yapıldı. Cemevinin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Alpu Kaymakamı Metin Baskın, cemevinin yapımına katkıda bulunan Bektaş Akbörü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin yapımına katkıda bulunan Bektaş Akbörü'ye teşekkür etti. "Cemevleri ibadethanedir" diyen Başkan Kurt, "Bunun altını çize çize vurguluyoruz. Cemevleri Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlarının ibadetlerini gerçekleştirdikleri bir mekandır. Bu cemevinin yapımına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sarıkavak Köyü Cemevi yetkilileri yaptıkları konuşmalarda, katkılarından dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından ise Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Odunpazarı, Kazım Kurt, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılışına katıldı - Son Dakika


13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49
Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21
ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:04
'Bana büyü yaptılar' diyen adam kendini yerden yere attı "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı

Son Dakika
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
11:04 "Bana büyü yaptılar" diyen adam kendini yerden yere attı
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 14:16:48. #1.12#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sarıkavak Köyü Cemevi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement