Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

25.05.2022 13:53
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir süredir CHP İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile beraber mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Mahallelinin sorunlarını dinleyip, esnaftan fiyatlarla ilgili bilgi alan Başkan Kurt, Yıldıztepe ve Gültepe Mahalleleri'ne ziyaretinde öğrendiği fiyatlar karşısında tepkisini gizleyemedi. Manavdan 1 kilo patates isteyen Kurt, “Ülkenin geldiği durum ortada. 3 patates 15 TL. Bunun daha meyvesi, eti, kıyması, sütü, yoğurdu, yumurtası var. İnsanlar ne yiyecek, nasıl geçinecek?” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir süredir CHP İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile beraber mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Mahallelinin sorunlarını dinleyip, esnaftan fiyatlarla ilgili bilgi alan Başkan Kurt, Yıldıztepe ve Gültepe Mahalleleri'ne ziyaretinde öğrendiği fiyatlar karşısında tepkisini gizleyemedi. Manavdan 1 kilo patates isteyen Kurt, "Ülkenin geldiği durum ortada. 3 patates 15 TL. Bunun daha meyvesi, eti, kıyması, sütü, yoğurdu, yumurtası var. İnsanlar ne yiyecek, nasıl geçinecek?" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yıldıztepe ve Gültepe Mahallesi Alan Çalışmasına katıldı. CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, ilçe yöneticileri ve parti üyelerinin de katıldığı alan çalışmasında, Başkan Kurt, Taşel ve Çınar, Yıldıztepe ve Gültepe Mahallesini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

"İNSANLAR NE YİYECEK, NASIL GEÇİNECEK"

Yıldıztepe ve Gültepe Mahallesinde bulunan market, manav, kasap, kahvehane, taksi durakları ve işyerlerini tek tek gezen Başkan Kurt, Taşel ve Çınar, esnafın derdini ve çözüm önerilerini dinleyerek notlar aldı.

Başkan Kurt, Yıldıztepe ve Gültepe Mahalleleri'nde gezerken, bir manava girdi. Manavdan 1 kg patates istedi. Manav, Başkan Kurt'a 3 patates verdi. Eline 3 patatesi alan Başkan Kurt, duruma tepki göstererek, "Ülkenin geldiği durum ortada. 3 patates 15 TL. Bunun daha meyvesi, eti, kıyması, sütü, yoğurdu, yumurtası var. İnsanlar ne yiyecek, nasıl geçinecek?" dedi.

SORUNLAR ORTAK

Türkiye'nin ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Başkan Kurt, bunun nedeninin de siyasal iktidarın yürüttüğü yanlış ekonomi politikaları olduğunu vurguladı. Toplumun tüm kesimlerinin bu krizden etkilendiğinin altını çizen Başkan Kurt, "Temel gıda maddelerinin fiyatları ortada. Ete sürekli zam geliyor. Daha önce evine bayramdan bayrama et giren vatandaşlar, artık bunu bile göremeyecek. Bu sorunların da tek sorumlusu siyasal iktidar. Türkiye'nin yönetilememe sorunu var. Sorunun çözümü de yoksullukla, işsizlikle, gelecek kaygısı ile uğraşan bizlerin elinde" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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