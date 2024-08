Yerel

Odunpazarı Belediyesi, Büyük Zaferin 102'nci yılını iki uluslararası festival ile açtı.

Belediye tarafından Odunpazarı Tarihi Bölgede iki uluslararası festivali eş zamanlı düzenleniyor. "The Voice Of The Wood"- Ahşabın Sesi sloganı ile gerçekleştirilen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ile "Flame Of The City"- Şehrin Ateşi sloganı ile gerçekleştirilen CHP Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, düzenlenen açılış seremonisi ile başladı.

"Her türlü zorluğa ve engellemelere rağmen üretmeye devam edeceğiz"

Seremoninin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nın geleneksel hale getirdiği festivalleri birleştirerek gerçekleştirdiklerini vurguladı. Normal şartlarda bu festivallerin yıl içinde yaygın halde düzenlendiğini kaydeden Başkan Kurt, "İnsanlarımızı sürekli sanatla ve kültürle buluşturmaya gayret ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tasarruf genelgesi yayınladı. Ondan başka herkesin uymak zorunda olduğu bir genelgeyle biz iki festivali bir araya koyduk. Tasarruf genelgesi nedeniyle bu işleri düzenlerken zorlanıyoruz, ancak her türlü zorluğa ve engellemelere rağmen Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler, iş üretecektir. Üreteceğiz ve ürettiğimiz bu işleri, halkımızla paylaşacağız. Ben festivalimizde bize destek sunan tüm sanatçı dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, bu kültürü birlikte yaşatacağız. Sizler var oldukça, Odunpazarı Belediyesi olarak biz sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam edeceğiz ve Eskişehirliler de bu güzel sanatı izlemeye devam edecek. Daha sonra bizim müzelerimize intikal eden bu eserler, halkın izlenimine sunulacak ve bir süreklilik kazanacak. O nedenle katılan bütün sanatçılara, gelen bütün dostlara ve bütün Eskişehirlilere saygılarımı sunarak, teşekkür ediyorum" dedi.

"Yerel yönetimler kültüre, sanata, sanatçıya ve doğaya saygının da gereğidir"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin doğumdan ölüme kadar insan hayatına dokunulan alanlar olduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin sadece bununla sınırlı olmadığını kaydeden Arslan, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Aynı zamanda kültüre, sanata, sanatçıya ve doğaya saygının da gereğidir. Sevgili belediye başkanımız 2014 yılında bu bayrağı devraldığında ilk yaptığı ilerden bir tanesi 2015 yılında Ahşap Heykel Festivalini yaşama geçirmek oldu. Bu gün uluslararası boyuta taşınmış olan her iki etkinliğimizin 7'ncisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a, çalışma arkadaşlarına ve ürettikleri eserleri kentimize kazandıracak olan sanatçılarımıza şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."

Festivallere 4'ü yabancı 19 sanatçı katıldı

Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayına 2'si yabancı 10 sanatçı, Ahşap Heykel Festivaline ise 2'si yabancı 9 sanatçı katıldı. Ahşap sanatçıları bu yıl, genellikle oyma üzerine ve küçük eser çalışacak. Her iki festivalin sergisi de 7 Eylül Cumartesi günü açılacak. Ahşap Festivali'nin sergisi Ahşap Eserler Galerisinde, Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın sergisi de Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR