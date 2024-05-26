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Odunpazarı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, yıl sonu gösterisi yaptı.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Halk Dansları Topluluğu, yıl sonu gösterisi yaptı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen yıl sonu gösterisini, çok sayıda Eskişehirli izledi. Eğitmenliğini Oktay Şahin'in yaptığı Halk Dansları Topluluğu, yıl boyunca aldığı eğitimler sonunda hazırladığı gösteriyi gerçekleştirdi. Minikler, yıldızlar ve yetişkin olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen gösteride Ankara, Eskişehir, Kütahya, Gaziantep, Bilecik, Burdur, Adana, Denizli ve İzmir yörelerinden halk dansları sahnelendi. Birçok yörenin halk danslarının sahnelendiği gecede, Odunpazarı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu büyük alkış topladı.

Halk Dansları Topluluğunun yıl sonu gösterisi, Ankara Seğmen Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile başladı. Eskişehir Kız Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile devam eden gecede, minik dansçı Arda Avcı solo olarak, Kütahya yöresinden Ferace Zeybeği'ni oynadı. Gecede Gaziantep Halk Oyunları ekibi, Bilecik Halk Oyunları ekibi, Bilecik Yöresi Küçükler Oyun ekibi, Burdur Halk Oyunları ekibi, Adana Yıldızlar Halk Oyunları ekibi ve İzmir Yöresi Büyükler Halk Oyunları ekibi muhteşem gösterilere imza attı. Gecenin bir diğer solo gösterisini Denizli yöresinden Yağar Yağmur Zeybek oyununu icra ederek Mustafa Batar yaptı. Halk Dansları Topluluğu'nun Yıl Sonu Gösterisi, izleyicilerin büyük bir beğenisini kazandı. - ESKİŞEHİR