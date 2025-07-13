Odunpazarı Belediyesi\'nin Kadın Destek Programı Eskişehir\'de Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınların hem iş hem de sosyal yaşama katılımını desteklemeye devam ediyor.

Merkezlerde üreten kadınların el emeği göz nuru eserleri, Hicri Sezen Meydanı'nda Eskişehirlilerle buluşuyor. Üreten Kadınların El Emeği Satış Standı, 14 Temmuz Pazartesi gününe kadar Hicri Sezen Meydanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

"Eşlerimize karşı söz hakkımız oluyor"

Prof. Dr. Türkan Saylan Halk Merkezi kursiyerlerinden Seda Kasap, "Birbirimize dertlerimizi, sıkıntılarımızı anlatıyoruz; birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz, ağlıyoruz. Arkadaşlarımız çok güzel, yeni yeni insanlar tanıyoruz. Geziler düzenleniyor. Bize bir aile ortamı sundular. Her derdimize çare bulmaya çalışıyorlar. Sergiler açarak para kazanmamızı sağlıyorlar. Eşlerimize karşı söz hakkımız oluyor. Kafamıza göre hareket edebiliyoruz. Örneğin ben köydeydim, sırf sergi için geldim. Sergi boyunca buradayım, sonra köye geri döneceğim. Örmek zaten çok güzel bir şey. Çanta, hırka, yelek zaten örüyordum, fakat amigurumi benim için çok güzel bir dönüm noktası oldu. Bir hayvan figürü ya da bebek figürü çıkarmak, yaptığın işi severek yapmak çok güzel bir motivasyon" dedi.

"Kadın olarak buradayız dedik"

Yaptığı el emeği göz nuru eserlerden ekonomik kazanç da elde eden Seda Kasap, özgüveninin arttığını belirterek, "Eşlerimize karşı söz hakkımız oldu. Biz bir şeyler yapabiliyoruz, kadın olarak buradayız dedik. Komodinin üzerine para bıraktım, oradan al diyorum eşime. Kızım 10 yaşında, 'Anne sergiden para kazanınca bana şunu alacak mısın' diyor. Bu çok güzel bir şey. Bugün 4 tane anahtarlık sattım. 500-600 lira para kazandım. Bunun 300 lirası benim masrafım olsa, geri kalanı bana kar. Sonuçta özgür bir kadınım, para kazanabildim diyorsun. Örneğin geçen sene yeni yıl pazarında 7 bin lira para kazandım. Bu imkanları sağladıkları için Başka Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyorum. Seda'nın pazarı diye bir internet sitesi açtım. Orada da satış yapıyorum. İnegöl'den istediler, geçen Balıkesir'e yolladım. Bursa Yenişehir'e satışlarım oldu. Örneğin bende yoksa, arkadaşımdan alıyorum. Seninki satılsın diyorum. Önemli olan sadece benim yaptıklarımın satılması değil" şeklinde konuştu.

"Dikiş öğrenip, sosyalleştim"

Halk Merkezleri kursiyerlerinden Ülkü Özkurt ise, çocukları ile ilgilendiği için çalışmadığını, ev kadını olduğunu belirterek, "Kursa katıldım, harika gidiyor. Bana gelir de oldu. İmkan sağlayanlara teşekkür ederim. 3 senedir kursa gidiyorum. Kurslarda arkadaşlar ile sosyalleşiyoruz. Tedavi gören arkadaşlarımız var; bir arada olmak, konuşmak, sohbet etmek onlara da moral oluyor" dedi.

Özkurt, halk merkezinde kursa gitmenin kendisine her yönden çok şey kattığını vurgularak, "Dikiş öğrendim, sosyalleştim. Çok iyi arkadaşlar edindim" diye konuştu.

"Üretime katılıyoruz"

Amigo Orhan Halk Merkezi Doll Art kursiyeri Sema Saylan, 2 yıllık deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Çok güzel ürünler çıkartıyoruz. ve bunları satışa çıkarmamız da bizim için büyük bir avantaj oluyor. Böyle bir imkan sunduğu için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kurs haftada bir gün. Evde kalmıyoruz. Bizim için güzel bir etkinlik oluyor. Üretime katılıyoruz. Neler yapabileceğimizi öğreniyoruz. Motive oluyoruz, deşarj oluyoruz. Maddi yönden de elbette katkısı oluyor."

"Bunu alamayacağım demiyorum"

Amigo Orhan Halk Merkezi kursiyerlerinden Yasemin Akkoca, "Bize böyle imkanlar sağladığı için Kazım Kurt'a teşekkür ederim. Hem arkadaş ortamımız hem de kendimizi geliştirmemiz güzel. Evde hiç kadın kalmamalı. Her aktivite var. Örgü kursu var, doll art var. Çanta, bebek, takı yapıyoruz. Bu da bizim herkesle arkadaş olmamızı sağlıyor. Arada aktiviteler yapıyoruz, oynuyoruz, gülüyoruz, sohbet ediyoruz. Kimse evde kalmasın, herkes gelsin. Ben 5 senedir halk merkezindeki kurslara gidiyorum. Kendimde keşfedemediğim şeyler varmış, onları ortaya çıkardım. Çok daha güzel oldu. Artık yapamayacağım hiçbir şey yok. Yapamayacağımızı düşündüğümüz şeyleri bile çok rahat yapabiliyoruz. Bunu alamayacağım demiyorum, çıkartıyorum parayı alıyorum. Eşim de alıyor evet ama ekonomik özgürlüğüm var. Her şeyi alabiliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR