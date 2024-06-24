OEDAŞ, Uluslararası Kadın Mühendisler Günü'nde geleceğin mühendis adaylarıyla buluştu - Son Dakika
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OEDAŞ, Uluslararası Kadın Mühendisler Günü'nde geleceğin mühendis adaylarıyla buluştu

OEDAŞ, Uluslararası Kadın Mühendisler Günü\'nde geleceğin mühendis adaylarıyla buluştu

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), enerji sektöründe kadın istihdamının düşük olduğu farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir etkinlik düzenledi. OEDAŞ, Uluslararası Kadın Mühendisler Günü kapsamında Zübeyde Hanım Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Etkinlikte enerji sektörü, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hakkında bilgi verildi ve öğrencilerin soruları yanıtlandı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, kadın istihdamını artırmak ve toplumsal fırsat eşitliği alanında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler verdiklerini belirtti.

24.06.2024 10:29
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Kadın istihdamının düşük olduğu enerji sektöründe toplumsal fırsat eşitliği alanında farkındalık oluşturmayı hedefleyen elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), Uluslararası Kadın Mühendisler Günü çerçevesinde geleceğin mühendis adayları ile buluştu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe farkındalık oluşturma hedefiyle 2019 yılında 'Enerjimiz Eşit' projesini hayata geçiren OEDAŞ, Afyonkarahisar'daki Zübeyde Hanım Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile bir araya geldi. OEDAŞ'lı mühendisler CBS-Proje ve Kamulaştırma Uzmanı Gülgün Akar ve Dağıtım Hizmetleri Kıdemli Uzmanı Serkan Demir'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Enerjimiz Eşit projesinin yanı sıra enerji sektörü, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği hakkında da bilgi verildi. Öğrenciler sunumu ilgiyle dinledikten sonra iki mühendise sorularını yöneltti.

"Eşitlik alanında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz"

Eğitim hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü, özellikle sahadaki çalışmalarımızdan dolayı 'erkek işi' olarak algılanıyor. Biz OEDAŞ olarak mesleklerin bu şekilde ayrılmasını kabullenmiyor ve 'Enerjimiz Eşit' projesiyle hem şirketimizdeki kadın istihdamını artırıyor hem de küçük yaşlardan itibaren toplumsal fırsat eşitliği alanında farkındalık oluşturmak üzere okullarda eğitimler veriyoruz. Zübeyde Hanım Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde verdiğimiz eğitimde de bu konuya özellikle değindik. Bu vesileyle okullar kapanmadan hemen önce 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günü'nü de kutladık. Öte yandan sürdürülebilirlik, iklim değişikliği gibi tüm dünyanın gündeminde olan konularda öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı çok mutlu olduk. OEDAŞ olarak okullarımızdan gelen bu talepleri memnuniyetle karşılıyoruz. Talepte bulunan okullarda etkinlik yapmaya her zaman hazırız." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel OEDAŞ, Uluslararası Kadın Mühendisler Günü'nde geleceğin mühendis adaylarıyla buluştu - Son Dakika

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