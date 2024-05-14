Ofis kurarak, devre mülk satışıyla vatandaşları tuzağa düşen dolandırıcılara polisten operasyon - Son Dakika
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Yerel

Ofis kurarak, devre mülk satışıyla vatandaşları tuzağa düşen dolandırıcılara polisten operasyon

Hatay'da ofis kurarak, sahte evraklarla devre mülk satışıyla vatandaşları tuzağa düşen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde sahte cep telefonları ve mağdurlara ait sahte evraklar bulundu.

14.05.2024 22:40
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Ofis kurarak, devre mülk satışıyla vatandaşları tuzağa düşen dolandırıcılara polisten operasyon

HATAY - Hatay'da ofis kurarak, sahte evraklarla devre mülk satışıyla vatandaşları tuzağa düşen 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 8 Nisan tarihinde yapılan çalışmada; vatandaşları devre mülk satışı adı altında dolandırmak amaçlı ofis kurdukları ve ofiste çok sayıda sahte evrak düzenleyerek mağdurları kandıran şahıslara operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler; M.K., D.D., A.K. ile Y.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 4 sahte cep telefonu ve mağdurlara ait sahte evraklar ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. ile tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Hatay, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ofis kurarak, devre mülk satışıyla vatandaşları tuzağa düşen dolandırıcılara polisten operasyon - Son Dakika

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