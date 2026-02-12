Oflu Kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Sokağa Çıkacak

Gençağa Karafazlı

(TRABZON) - Of tarihinde ilk kez 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Of sokaklarında yürüyerek seslerini duyuran Oflu kadınlar, bu kez 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için dayanışmayı büyütme kararı aldı. Of Folklor Derneği'nin düzenlediği ve her kesimden yaklaşık 600 kadının katıldığı buluşmada kadınlar hem bir araya gelerek moral depoladı hem de ortak mücadele başlıklarını belirledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Of Folklor Derneği Üyesi Pirman Hacıbektaşoğlu, "Kadın kadının yurdudur. Karadenizli kadınlar cefakar yapılarıyla hayatın tüm yükünü omuzlarında taşıyor. Buna rağmen kadınlar olarak her türlü baskıya maruz kalan yine biz oluyoruz. Hepimiz kız kardeşiz, bundan böyle dayanışmayı büyütmek zorundayız" dedi.

Derneğin çalışmalarını özetleyen ve kadınları 8 Mart'ta sokağa çıkmaya çağıran Pirman Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada olan ya da gelemeyip uyuşturucu konusunda muzdarip olan kadınlarımız varsa bir araya gelmek, birbirimize destek olmak ve çocuklarımıza destek olmak için biz hazırız. Bunu bilin. Zaten süren bir mücadele var. Bu işe bulaşmamış gençlerimizi bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için çalışmalar yapıyoruz. Küçük çocuklarımız için doğayla iç içe, uyuşturucudan uzak bir etkinlik düzenlendi. Kamp yaptılar ve birlikte çok eğlendiler. Bu kamplar gençlerimiz için devam edecek."

23 Nisan etkinliklerinde gençleri tiyatro, resim ve müzik gibi sanat dallarıyla buluşturduklarını belirten Hacıbektaşoğlu, gençlerin kendilerine farklı alanlar bulmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında filmi yapılacak ödüllü bir öykü yarışması düzenlediklerini belirten Hacıbektaşoğlu, "Amacımız şuydu; gençler okumaya ve araştırmaya yönelsin, uyuşturucu dışında kendilerini ifade edebilecekleri ve mutlu olabilecekleri alanlar olduğunu fark etsinler. Sanat, müzik, kültür ve bilgiyle oluşacak bilinç sayesinde çocuklarımızın geleceğini uyuşturucudan koruyacağız diyoruz. Bu konuda hepinizin desteğini bekliyoruz" dedi.

"8 Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadının adını yine Of sokaklarında haykıracağız"

Hacıbektaşoğlu ayrıca OF folklor Derneği'nin desteğiyle kadın kooperatifi çalışması yürüttüklerini ve bunu en kısa sürede hayata geçirmeyi dilediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dikiş diken, yufka açan, turşu yapan, üretim yapan kadınlarımızla birlikte hem ürünlerimizi tanıtmak hem de ekonomik kazanç sağlayarak kadın olarak ayakta durabildiğimizi göstermek istiyoruz. Kadınlar, en çok ses sizden çıkmalı. Lütfen kendinize inanın. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Mücadele edemeyeceğimiz hiçbir alan yok."

Hacıbektaşoğlu, 8 Mart programını da açıklayarak, "Biz var oldukça çocuklarımız sağlıklı ve mutlu bir geleceğe büyüyecek. 8 Mart'ta Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadının adını yine Of sokaklarında haykıracağız. Saat 12.00'de belediye önünde buluşacağız. Ramazan olduğu için bir saatlik basın açıklaması yapacağız ve 'Biz Oflu kadınlar olarak varız, var olacağız' diyeceğiz. Hepinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hep Birlikte Güçlüyüz"

Etkinlikte söz alan Of Aile Hekimliği'nde hemşire olarak görev yapan Sakine Ömer Derelioğlu ise şunları kaydetti.

"Bu kadar kalabalığı görünce gerçekten çok sevindim. 25 Kasım'da yaptığımız yürüyüşte 120 kişiydik. Kadına şiddete karşı Oflu kadınlar olarak yürüdük. Yürüyüşten sonra haberi sonradan duyan birçok arkadaşımız 'Keşke haberimiz olsaydı, biz de gelirdik' dedi. Bu yüzden 8 Mart'ta tekrar bir yürüyüş yapacağız."

Öncesinde de dedik ki bütün kadınlar toplanalım hem stres atalım hem de birlikte neler yapabileceğimizi planlayalım. Gerçekten çok güzel bir katılım oldu. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyacımız varmış.

Ben hemşireyim ama gönüllü olarak folklor derneğinde de aktif çalışıyorum. Çocuk kampları yapıyoruz, 'Uyuşturucuya Hayır' çalıştayları düzenliyoruz. 23 Nisan'da konserler, çeşitli seminerler ve eğitimler yapıyoruz. İstiyoruz ki bütün kadınlar birlikte olsun. Çünkü kadının elinin değdiği her yer güzelleşir. Gençlerimizi sporla, kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmak istiyoruz. Gitar, saz ve kemençe kurslarımız var. Gençlerimizi güzel alanlara yönlendirmek istiyoruz. Hepiniz annesiniz, hepiniz kadınsınız. Hep birlikte güçlüyüz. Bunu birlikte başaracağız."

Etkinlik, Of Folklor Derneği sanatçısı Önder Gider ile yerel sanatçı Fadime Hala'nın kemençe eşliğinde verdiği konserle sona erdi. Yaklaşık 600 kadının katıldığı buluşmada Oflu kadınlar, 8 Mart'ta Of sokaklarında olacaklarını bir kez daha ilan etti.