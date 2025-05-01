Öğrenciler 1 Mayıs'ta Gözaltılara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Öğrenciler 1 Mayıs'ta Gözaltılara Tepki Gösterdi

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İzmir'deki öğrenciler, 1 Mayıs kutlamalarında gözaltına alınan arkadaşlarına destek vererek basın açıklaması yaptı.

01.05.2025 23:08
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(İZMİR)- İzmir'de öğrenciler 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan gözaltına tepki göstermek amacıyla bir araya geldi ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, "Taksim çağrısı yapan arkadaşlarımız gözaltına alındı. Hak, hukuk, adalet diyen arkadaşlarımız gözaltına alındı. Susturmaya çalışıyorlar çünkü biliyoruz ki korkuyorlar. Onların da çok iyi bildiği bir husus var ki; işçi sınıfı ve gençlik yan yana geldiğinde bu düzenin temelleri sarsılır. ve biz yılmadan nefesimizin yettiği kadar hak hukuk adalet diye bağırmaya devam edeceğiz" denildi.

İzmir'de öğrenciler 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan gözaltına tepki göstermek amacıyla Alsancak Gar'ından Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. "İsyan devrim özgürlük","Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Tutuklanan öğrenciler serbest bırakılsın" sloganlarını atan öğrenciler Gündoğdu Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı okuyan Melodi Gezgin, "Bu ülkede öğrenci olmak; barınamamak, geçinememek, susturulmak demektir. Bu ülkede işçi olmak; güvencesizlik, düşük ücret, uzun mesai, baskı ve yasak demektir. Yurt bulamıyoruz, ev kiralayamıyoruz, iki öğün yemek yemek artık lüks sayılıyor. Burslar açlık sınırının altında, eğitim masrafları her geçen gün artıyor. "Oku, sabret" dediler, biz okuduk, sabrettik ama geleceğimizi elimizden aldılar" dedi.

"Hak Hukuk adalet diye bağırmaya devam edeceğiz"

Tutuklanan öğrenciler serbest kalana kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Gezgin şunları söyledi:

"Sendika isteyen, kapı önüne konuluyor, hakkını arayan işten atılıyor. İş cinayetleri kader diye yutturuluyor, emekçinin öfkesi polisle bastırılıyor. Her gün üreten biziz, ama her gün yoksullaşan da yine biziz! Biz, çağrı merkezlerinde, kafelerde, fabrikalarda, zincir marketlerde çalışan, staj adı altında sömürülen, hiçbir hakkı tanınmayan gençleriz. Okuldan çıkıp işe koşan, eğitimini bırakmak zorunda kalan, geleceği elinden alınmış milyonlarız. Barınamıyoruz. Geçinemiyoruz. Borçla yaşıyoruz. Sınıfın, kampüsün, işyerinin ortak kaderi: yoksulluk, geleceksizlik ve baskıdır! Ama bu baskılar bizi yıldıramaz! Üniversiteler artık bilgi üretim merkezleri değil, iktidarın memurları tarafından yönetilen karanlık yapılar haline geldi. Farklı düşünen öğrenciler soruşturmalarla susturuluyor. Kadınlar ve LGBTİ+'lar her gün hedef gösteriliyor, her gün saldırıya uğruyor.

Taksim çağrısı yapan arkadaşlarımız gözaltına alındı. Hak, hukuk, adalet diyen arkadaşlarımız gözaltına alındı. Susturmaya çalışıyorlar çünkü biliyoruz ki korkuyorlar. Onların da çok iyi bildiği bir husus var ki; işçi sınıfı ve gençlik yan yana geldiğinde bu düzenin temelleri sarsılır. ve biz yılmadan nefesimizin yettiği kadar hak hukuk adalet diye bağırmaya devam edeceğiz. İşte bu yüzden bugün buradayız: Gençlik ve işçi sınıfı omuz omuza! Aynı sömürünün içindeyiz, aynı baskıya maruz kalıyoruz, aynı gelecek hayalini kuruyoruz. Biz, patronlar için ucuz iş gücü değiliz. Biz, bu düzene mecbur değiliz. Biz, bu düzeni değiştirecek olanlarız! Bu ülkenin gençliği, kadınları, işçileri artık susmuyor. Meydanları dolduruyoruz çünkü sözümüz var: Bu düzeni kabul etmiyoruz, değiştireceğiz! Yaşasın 1 Mayıs!Yaşasın işçi-emekçi gençliğin birleşik mücadelesi!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler 1 Mayıs'ta Gözaltılara Tepki Gösterdi - Son Dakika

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