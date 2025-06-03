Öğrenciler Jandarma\'yı Ziyaret Etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri, jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde "Evinize Hoş geldiniz" faaliyeti gerçekleştirildi. Bu kapsamda Efeler Güzelhisar İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Jandarma teşkilatını yakından tanıma fırsatı bulan öğrencilere, etkinlik sonunda balon ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN