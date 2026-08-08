Öğrenciler Jandarmayı Yakından Tanıdı
Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü, Düzce İl Jandarma Komutanlığında eğitici bir program gerçekleştirdi.
Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, Düzce İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda jandarmanın görevleri, çalışma alanları ve kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi aldı.
Boğaziçi Genç Ofis Yaz Kulübü öğrencileri, düzenlenen program kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarma teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi aldı. Programda öğrencilere jandarmanın görevleri, sorumlulukları, çalışma alanları ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.
Eğitici ve keyifli anların yaşandığı program sayesinde öğrencilerin farklı meslekleri tanımalarına ve jandarmanın toplum güvenliğindeki rolü hakkında farkındalık kazanmalarına katkı sağlandı.
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