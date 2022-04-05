Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı - Son Dakika
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Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı

05.04.2022 10:28
Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilerin hazırladığı hediyeleri köy okullarında ki öğrencilere dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencilerin hazırladığı hediyeleri köy okullarında ki öğrencilere dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan gençler kendi aralarında başlattıkları kampanya çerçevesinde köy okullarında ki çocuklara bir çok hediye hazırladı. Çeşitli elbiseler örüldü, hem de kırtasiye setleri hazırlandı. Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'nin destekleri ile öğrencilerin hazırladığı hediyeler Yahyalar İlkokulu ile Çalıcuma öğrencilerine ulaştırıldı. İlkokul öğrencileri hediyeler karşısında sevinirken, okul bahçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. - DÜZCE

Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı
Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı
Öğrenciler köy okullarına hediye dağıttı

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Kaynak: İHA

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