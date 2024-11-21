Öğrenciler Müftü\'yü Ziyaret Etti

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Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Ağırlıklı Proje Ortaokulu'nun 7. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından, Şube Müdürü Osman Ekici ve Manevi Danışman Ali Dumanlı eşliğinde müftülüğün farklı katları, Gençlik Merkezi ve Mus'ab bin Umeyr Camii gezildi. Gençlik Odasında yapılan sohbetin ardından, TDV Yayınevi ziyaret edilerek öğrenciler ve öğretmenler bilgilendirildi. Son olarak, yapılan ikramlar sonrası ziyaret sona erdi ve öğrenciler ile öğretmenler mutlu bir şekilde uğurlandı.

Müftü İrfan Açık, ziyaretleri dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA