Öğrenciler ve Öğretmenler Yaz Tatiline Çıktı - Son Dakika
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Öğrenciler ve Öğretmenler Yaz Tatiline Çıktı

26.06.2026 17:12
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Okulların kapanmasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Ek seferler düzenlendi.

Milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen için eğitim ve öğretim yılının son bulmasıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının son bulmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen için yaz tatili başladı. Yaz tatilini memleketlerinde veya İstanbul dışında geçirmek isteyenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu. Otobüs peronlarında zaman zaman yoğunluk yaşandı. Otobüs firmaları artan talebi karşılamak için ek seferler düzenlerken, yetkililer önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini belirtti.

"Bir hafta sonra yoğunluğu görmek mümkün değil"

Seferlerde yoğunluk olduğunu söyleyen otobüs şoförü Hakan Uçar, "İstanbul -Diyarbakır arası 2 bin 500 lira 2 bin 800 lira arasında değişiyor. Şu an yolcumuz var, aracımız dolu. Şu an yoğunluk var. Bir hafta sonra yoğunluğu görmek mümkün değil" dedi.

"Yoğunluğumuz şu an yüzde 99,9"

Yaz aylarında oluşan yoğunluğun devam edeceğini söyleyen seyahat acentesi yetkilisi Alaattin Çendek, "Yaz mevsimi dolayısıyla insanlarımız, İstanbul'dan Anadolu'ya yakınların yanların gidiyor. Bu bir müddet devam eder. Okulların açılmasına yakın sıladan gurbete tekrar dönüş olur. Yoğunluğumuz şu an yüzde 99,9. Bugün okullar tatil oldu, bugün itibarıyla seferlere devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben okullar kapandığı gibi memleketime gidebiliyorum"

Memleketine giden Tuğçe Özsahra, "Zor bilet bulduk. Ben de memleketim Çanakkale'ye gidiyorum. Öğretmenim, okulların kapanmasını fırsat bilip memleketime gidiyorum" dedi.

"Okullar tatil oldu, ben de Tekirdağ'a annemin yanına gidiyorum"

Lise son sınıf öğrencisi Belinay Ateş, "Ben lise 3 öğrencisiyim. Okullar tatil oldu, ben de Tekirdağ'a annemin yanına gidiyorum. 1 ay sonra Aydın'a tatile gideceğim. Ders çalışmaya da okullar başladığında başlarım" diye konuştu.

Lise sona geçen Kübra Ayaz da "Bu sene daha çok çalışmayı düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Öğrenciler ve Öğretmenler Yaz Tatiline Çıktı - Son Dakika

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