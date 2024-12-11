Öğrencilerden Anlamlı Ziyaretler - Son Dakika
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Öğrencilerden Anlamlı Ziyaretler

Öğrencilerden Anlamlı Ziyaretler

Aydın'daki GSB yurtları öğrencileri, Gönüllülük Haftası kapsamında yaşlılar ve çocukları ziyaret etti.

11.12.2024 10:17
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Aydın'da GSB yurtlarında kalan üniversiteli öğrenciler, "Gönüllülük Haftası" kapsamında yaşlı komşuları ve anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren GSB yurtları, öğrencilere konaklama imkanı sağlarken bir yandan da gençlerin sosyal sorumluluk alanlarında da gelişmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede İsabeyli ve Sultanhisar Yurdu'nda kalan öğrenciler de Gönüllülük Haftası kapsamında anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Sultanhisar'da yaşlı komşularını ziyaret eden üniversiteli gençler, hem büyüklerine sıcak bir el uzattı hem de ziyaretlerle yaşlı çınarları mutlu etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde ayrıca gençler, büyükleriyle birlikte çay içerek, sohbet ettiler.

Nazilli ilçesinin İsabeyli Mahallesi'ndeki yurtta kalan öğrenciler de Orhangazi Ortaokulu'nun anasınıfı ziyaret etti. Miniklerle bir araya gelen üniversiteli gençler, yanlarında getirdikleri hediyelerle de kardeşlerinin kalplerine dokundu. Anasınıfı öğrencileriyle birlikte ders çalışan, oyunlar oynayan gençler, gerçekleştirdikleri etkinliklerle miniklere unutulmaz bir an yaşattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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