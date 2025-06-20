Öğrencilerden Depremzedelere Kaşkol Desteği - Son Dakika
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Öğrencilerden Depremzedelere Kaşkol Desteği

20.06.2025 22:48
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Denizli'de öğrenciler, depremzede arkadaşları için kaşkol ördü ve 3 bin ünite kan toplandı.

İlkokul öğrencileri depremzede arkadaşları için kaşkol ördü

Denizli'de "Okulumda Kan'panya" projesi kapsamında 73 okuldan 3 bin ünite kan toplandı

DENİZLİ - Denizli'de yürütülen "Okulumda Kan'panya" projesi kapsamında 73 okuldan veli ve öğretmenlerin katılımıyla 3 bin ünite kan bağışı toplandı. Projeye destek veren Amiroğlu İlkokulu öğrencileri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen arkadaşlarına kaşkol ördü.

Denizli'de yürütülen "Okulumda Kan'panya" projesi kapsamında 73 okulda veli ve öğretmenlerin katılımıyla 3 bin ünite kan bağışı toplandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Türk Kızılay Denizli Şubesi tarafından yürütülen projede, 90 okul müdürüne eğitim verilerek gönüllü bağışçılar teşvik edildi. Projeye destek veren okullardan biri olan Amiroğlu İlkokulu'nda ise duygulandıran bir gelişme yaşandı. 3/F sınıfı öğrencileri, 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzede çocuklar için kaşkollar ördü. Hediyelik paketler ve mektuplar hazırlayan öğrenciler, yardım malzemelerini Kızılay aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılmak üzere teslim etti. Hazırlanan hediyeler Kızılay'ın Hatay şubesine gönderildi.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Denizli Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Pınar Gökçe, "1868 yılında kurulan Kızılay'ımız o günden bugüne tarafsızlık, bağımsızlık, evrensellik, ayrım gözetmeme, gönüllülük, insanilik ve birlik ilkeleriyle yönetilerek bugüne kadar sadece savaş zamanlarında değil her ihtiyaç anında, doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor" dedi.

"73 okulumuzdan veli ve öğretmenlerimizden 3 bin ünite kan aldık"

"Okulumda Kan'panya" kampanya kapsamında 73 okuldan veli ve öğretmenlerden 3 bin ünite kan aldıklarını dile getiren Denizli Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Pınar Gökçe, "Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde "Okulumda Kan'panya" var adlı proje ile toplamda 90 okul müdürümüze eğitim verdik. Şimdiye kadar da 73 okulumuzda toplam 3 bin ünite veli ve öğretmenlerimizden kan alarak kan ihtiyacımızı sağlamaya çalışıyoruz. Bu proje kapsamında adına bağış yapılan öğrencilerimiz 1 kişi getirirlerse bronz, 2 kişi getirirlerse gümüş, 3 kişi getirirlerse altın madalya alarak ödüllendiriliyor. Çocuklarımızı da hem Kızılay'ı tanıtmak hem de bu konuda teşvik etmek üzere kampanyayı yürütüyoruz" dedi.

"3/F sınıf öğrencileri 6 Şubat depremlerinde afetzede arkadaşlarına kaşkol örmüşler"

Projeler kapsamında öğrencilerden beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştıklarını belirten Denizli Türk Kızılay Denizli Şube Başkanı Pınar Gökçe, "Bu kampanyalardan bir tanesi de Amiroğlu İlkokul Okulu'ydu. Bu proje kapsamında oraya bende ziyarete gittim ve karşımıza çok güzel bir sürpriz çıktı. Amiroğlu İlkokulundan 3/F sınıf öğrencileri 6 Şubat depremlerinde afetzede arkadaşlarına kaşkol örmüşler. Ördükleri kaş kolları afetzede arkadaşları göndermek için Kızılay'ı aracı kılmak istemişler. Aynı zamanda hediye paketleri yapıp mektup yazmışlar ve bize teslim ettiler. Bir de Kızılay'a mektup yazmışlar. Mektupta ise Kızılay'a olan güvenlerini, teşekkürlerini iletmişler. Öğrencilerin hazırladıklarını Hatay şubemize göndererek oradaki çocuklarımızın hediyeleri ulaşmamızı sağlayacağız" diye konuştu.

"Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır"

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve tüm toplumun ara vermeden yazın da bağışlarını devam etmelerini isteyen Başkan Gökçe, "Ayrıca "Okulumda Kan'panya" var projesi okullar tatil olduğu için yazın ara veriliyor. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu tüm toplumumuzun bilmesini ve tüm bağışçılarımızın bu kapsamda hiç ara vermeden yazın da bağışlarına kurumumuz adına devam etmelerini istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Denizli, Sağlık, Deprem, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Depremzedelere Kaşkol Desteği - Son Dakika

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