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Öğrencilerin bilim projeleri sergilendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Anadolu Lisesi Bilim Fuarı'nda 13 projeyi sergiledi. Fuarda öğrencilerin Kültürel Miras, Çevre ve Çevreyi Koruma ve Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar konularında hazırladıkları projeler ziyaretçilere anlatıldı.

26.04.2024 19:29  Güncelleme: 19:57
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Öğrencilerin bilim projeleri sergilendi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Anadolu Lisesi Bilim Fuarı'nda 13 projeyi sergiledi.

Nazilli'de 2023-2024 eğitim öğretim sezonunun ilk Bilim Fuarı Nazilli Anadolu Lisesi'nde açıldı. Okul karşısındaki kapalı pazar yerinde Okul Müdürü Zakir Tali'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

13 proje sergilendi

Nazilli Anadolu Lisesi danışman öğretmen ve öğrenciler tarafından bu yılın teması olan; Kültürel Miras, Çevre ve Çevreyi Koruma ve Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar konuları içeren 5'i tasarım ve 3 tanesi inceleme olmak üzere toplam 13 proje yer aldı. Proje koordinatörlüğünü İngilizce Öğretmeni Aydın İmrak'ın yaptığı bilim fuarında 13 öğretmen ve 45 öğrenci görev aldı.

Ziyaretçilere projeler anlatıldı

Açılışta konuşan Okul Müdürü Zakir Tali, fuarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere ve açılışta kendilerini yalnız bırakmayan protokol üyelerine teşekkür etti. Açılış kurdelesi kesimi öncesi de Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, bilim fuarlarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek hayırlı olması dilekleriyle kurdeleyi kesti. Ardından stantları gezen Kaymakam Arısoy ve beraberindekiler sorumlu öğretmenler ve öğrencilerden bilgi aldılar. Fuarda sergilenen halk oyunları ve yakın döğüş tekniklerinin sergilendiği gösteriler ise heyecanla izlendi.

Kaynak: İHA

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