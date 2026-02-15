Öğrencilerle Buluşan Milletvekili: Eğitim Karakter İnşasıdır - Son Dakika
Öğrencilerle Buluşan Milletvekili: Eğitim Karakter İnşasıdır

15.02.2026 11:00
Milletvekili Ölmeztoprak, Hatunsuyu Saray İlkokulu'nda öğrencilere değerler eğitiminin önemini vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Hatunsuyu Saray İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

6 Şubat depremleri sonrası yeniden ayağa kaldırılan okulun modern yapısına dikkat çeken Ölmeztoprak, eğitimin sadece bilgi değil karakter inşası olduğunu vurguladı. Ölmeztoprak, Ayyıldız sevgisi ve bayrak duyarlılığının yeni neslin kalbinde güçlü bir karşılık bulduğunu söyledi.

Öğrencilere küçük sürprizlerin de yapıldığı buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı. Ölmeztoprak, öğrencilerin gözlerindeki ışıltının geleceğe dair umutlarını büyüttüğünü ifade etti.

Ayyıldız sevgisi ve bayrak duyarlılığı vurgusu

Maarif modelinin temelinde milli ve manevi değerlerin yer aldığını belirten Milletvekili Ölmeztoprak, özellikle bayrak sevgisine ayrı bir parantez açtı. "Ayyıldız sevgisi, bayrak duyarlılığı ve milli-manevi değerlerimizin yavrularımızın yüreklerinde güçlü bir karşılık bulduğunu görmek bizler için ayrı bir bahtiyarlıktır" diyen Ölmeztoprak, değerleriyle yetişen bir neslin ülkenin geleceği için en büyük teminat olduğunu ifade etti.

"Gerçek eğitim, karakterle anlam kazanır"

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirten Ölmeztoprak, ahlak, sorumluluk ve zarafetin eğitimin temel unsurları olduğunu dile getirdi. Çocukların birbirine gösterdiği nezaketin kıymetli bir değer olduğunu vurgulayan Ölmeztoprak, sosyal mecralarda dahi ölçü ve edebin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Değerler eğitiminin, akran zorbalığına karşı akran nezaketini güçlendiren bir bilinç oluşturduğunu belirten Ölmeztoprak, öğrencilerin empati, saygı ve dayanışma kültürüyle yetişmesinin toplumsal barış açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çocukların sosyal mecradan sosyal meydana taşınmasının gerekliliğine de vurgu yapan Ölmeztoprak, dijital dünyanın sınırlarını aşarak okul ve sosyal çevrelerinde daha fazla etkinlik içinde yer almalarının hem özgüven hem de kişisel gelişim açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkan okul

6 Şubat depremlerinin ardından Hatunsuyu'nda yeniden inşa edilerek eğitim hayatına kazandırılan Saray İlkokulu'nun fiziki imkanlarına da dikkat çeken Ölmeztoprak, Modern derslikler, etkinlik alanları ve öğrencilerin gelişimine katkı sunan donanımların bölge için güven verici olduğunu belirtti. Devletin tüm imkanlarıyla çocuklara güvenli eğitim ortamları sunduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin özverili çalışmalarına da vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, Sabır ve şefkatle öğrencilerin hem zihnine hem gönlüne dokunan eğitimcilerin emeğinin geleceğin en güçlü harcı olduğunu belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

15.02.2026 11:27:59
Öğrencilerle Buluşan Milletvekili: Eğitim Karakter İnşasıdır
