Öğretmenden Örnek Davranış - Son Dakika
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Öğretmenden Örnek Davranış

Öğretmenden Örnek Davranış
02.08.2025 11:33
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Yavru kediyi kurtaran öğretmen Umut Karacar'a başarı belgesi verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin motor bölmesine giren yavru kedi, üç şehir dolaştıktan sonra annesine kavuşturan öğretmenlerden Umut Karacar'a, sergilediği örnek davranış dolayısıyla Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde aracın motor kısmına sıkışan yavru kediyi biri meslektaşı iki arkadaşıyla fark ederek sanayiye götürüp kurtaran, üç şehirlik yolculuk boyunca yanında taşıyıp sonunda annesine kavuşturan öğretmenlerden Umut Karacar'a, sergilediği örnek davranış dolayısıyla ilçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer tarafından başarı belgesi takdim edildi. Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan anlamlı olay, kamuoyunun takdirini topladı. Tatvan'da görev yapan öğretmen Umut Karacar, Güroymak'ta görev yapan meslektaşı Gülmehmet Yavuz ve bir arkadaşıyla birlikte seyahat ettiği sırada araçlarının motor kısmına sıkışan bir yavru kedinin sesini fark etti. Aracı durdurarak kediyi çıkarmaya çalışan öğretmenler, kendi çabalarıyla başarılı olamayınca aracı en yakın sanayiye götürdü. Burada yapılan müdahale ile yavru kedi kurtarıldı. Ancak öğretmenlerin duyarlılığı bununla sınırlı kalmadı. Yavru kediyi yaşadığı yerden uzak bir yere bırakmak yerine yanlarına alan öğretmenler, Bitlis, Siirt ve Batman'ı kapsayan üç şehirlik yolculuk boyunca onu araçta misafir etti. Yolculuğun ardından Tatvan'a dönen öğretmenler, yavru kediyi annesine kavuşturarak örnek bir davranış sergiledi. Bu insanlık örneği davranıştan ötürü öğretmenlerden Tatvan'da gören Umut Karacar, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Olayın kahramanı olan Güroymak ilçesinde görevli diğer öğretmen Gülmehmet Yavuz'un da başarı belgesi ile ödüllendirileceği belirtildi.

Olayın kahramanı iki öğretmenden biri olan Umut Karacar'ı makamında kabul eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer örnek teşkil eden davranışından dolayı Öğretmen Karacar'a teşekkürlerini ileterek belge takdiminde bulundu. "Bugün burada, belki küçük gibi görünen ama anlamı çok büyük bir olay vesilesiyle olayın kahramanlarından olan Umut Hocamızla bir aradayız" diyen Kaymakam Demirer, "Hocamız geçtiğimiz günlerde medyaya da yansıyan, çok içtenlikle gerçekleştirdiği, hayvan sevgisini, doğa sevgisini ortaya koyduğu videoyu izleyince bizlerde oldukça sevindik ve mutlu olduk. Bugün burada çok kıymetli bir davranışın, çok anlamlı bir hareketin ödüllendirilmesi için bir araya geldik. Umut hocamız ve arkadaşları, yavru bir kedinin aracın motor kısmına sıkıştığını fark edip onu kurtarmak için gayret göstermişler. Ardından da onu sadece kurtarmakla kalmayıp üç şehirlik bir yolculuk boyunca yanlarında taşıyarak en sonunda annesine kavuşturmuşlar. Bu olay bize gösteriyor ki öğretmenlik sadece sınıfta yapılan bir meslek değil; hayatın her alanında örnek olunması gereken, sorumluluk taşıyan bir meslektir. Umut hocamızın ve arkadaşlarının bu duyarlı davranışı hem öğrencilerine hem de topluma güzel bir mesaj vermiştir. Kendisini tebrik ediyor, bu anlamlı davranışı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan, sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülere yorum yapan yüzlerce kullanıcı örnek davranışa teşekkürler cevap verirken, konuyla ilgili bir teşekkür de Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya'dan geldi. Kentte görev yapan iki değerli öğretmenin örnek davranışlarıyla gündeme gelmesinin oldukça değerli olduğunu kaydeden Kaya, Tatvan'da görev yapan öğretmen Umut Karacar, Güroymak'ta görev yapan öğretmen Gülmehmet Yavuz'a duyarlılıkları ve örnek davranışlarından ötürü teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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