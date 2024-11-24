Öğretmenler Günü\'nde Afrika\'ya Çikolata

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Hatay'da hediye kabul etmeyen öğretmenlerinin adına 24 Kasım öğretmenler günü için Afrika'daki çocuklara çikolata dağıtan veliler davranışlarıyla takdir topladılar.

Dörtyol ilçesine bağlı Mehmet Akif Ortaokulu 7/A sınıfı öğrencileri, bu yıl öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler gününü farklı bir şekilde kutladı. Veliler, hediye kabul etmeyen öğretmenlerinin adına Afrika'daki çocuklara bir yardım kuruluşu araçlığıyla çikolata dağıttılar. Takdir toplayan davranış öğretmenleri duygulandırırken, Afrikalı çocukların yüzünü güldürdü.

"24 Kasım öğretmenler günü için din kardeşlerimize öğretmenlerimiz adına çikolata bağışında bulunduk"

Sınıf annesi Yağmur Çekin, öğretmenler günü için Afrika'da yaşayan çocuklara çikolata hediye ettiklerini belirterek "Bizler deprem bölgesindeyiz ve birçok sıkıntılar yaşadık, bunları yaşadığımız için de öğretmenimize çok farklı bir şey yapmak istedik. Sağ olsun velilerimiz de 24 Kasım için ne yapmamız gerektiğini sorduğum zaman hediye alalım dediler ben de böyle bir hediye yapsak uygun olur mu dedim beni hepsi desteklediler. 24 Kasım öğretmenler günü için din kardeşlerimize, yoksul ve yetim çocuklarımıza öğretmenlerimiz adına çikolata bağışında bulunduk. Videolar bize ulaştığında çok duygulandım bir çocuğun kalbine dokunabilmek çok güzel bir şey özellikle anneyseniz, çok farklı bir duygu" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de duygulandığını dile getiren veli Hatice Atıcı, "Afrikalı çocuklar için çikolata yardımı fikri bize sunduğunda biz daha çok mutlu olduk. Bu hediyenin bize vesile olduğu için çok mutlu olduk. Öğretmenlerimize verdiğimiz bu hediye çok duygulandırdı ve bizi de çok etkiledi. Dünyada bunu anlatmak, çocukların var olduğunu hissettirmek bence çok anlamlı ve güzel bir hediye oldu" dedi.

Mutlu olduğunu dile getiren 7/A sınıfı öğrencisi Özkan Can Ünsaldı, "Bu hediyeyi öğretmenlerimize vermek beni çok iyi hissettirdi. Videoyu izledikten sonra onların böyle güzel gülüşleri onlara çikolata dağıtılması beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlerimiz onlara verdiğimiz bu hediye için çok duygulanıp ağladılar"

Öğretmenlerinin yaşadığı duyguları anlatan 7/A öğrencisi Musa Bilal Atıcı, "Videoları izlediğimde çok duygulandım ve mutlu oldum. Öğretmenlerimiz adına onlara çikolata gönderdik. Öğretmenlerimiz annelerimize çok teşekkür ettiler ve duygulandılar. Öğretmenlerimiz onlara verdiğimiz bu hediye için çok duygulanıp ağladılar" dedi. - HATAY