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Öğretmenler günü voleybol turnuvası tamamlandı - Son Dakika

Öğretmenler günü voleybol turnuvası tamamlandı

05.12.2021 11:41
Öğretmenler günü voleybol turnuvası tamamlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman genelindeki okul öğretmenleri arasında düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası tamamlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman genelindeki okul öğretmenleri arasında düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası tamamlandı.

24 Kasım Öğretmenler Voleybol Turnuvası Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final müsabakaları ile sona erdi. 24 Takımın katıldığı turnuvada final maçında rakibi Sarıharman Ortaokulunu 3-1 yenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fevziçakmak Anadolu Lisesi Karması turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçının ardından şampiyon olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fevziçakmak Anadolu Lisesi Karması takımına ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal verirken turnuvanın ikincisi Sarıharman Ortaokuluna ödüllerini Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban verdi. Turnuvanın üçüncüsü TOBB Yavuz Selim Ortaokulu ve dördüncüsü Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllerini Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Pınar, Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Demir ve okul müdürleri birlikte verdi.

Turnuvanın final müsabakalarını izleyen ve dereceye giren okullara ödüllerini veren İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin coşkulu bir şekilde geçtiğini hatırlatarak öğretmenler arası düzenlenen spor turnuvasının organizasyonunda emeği geçenleri ve turnuvaya katılan tüm öğretmenleri tebrik etti. - ADIYAMAN

Öğretmenler günü voleybol turnuvası tamamlandı
Öğretmenler günü voleybol turnuvası tamamlandı
Öğretmenler günü voleybol turnuvası tamamlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenler günü voleybol turnuvası tamamlandı - Son Dakika


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