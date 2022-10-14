Okmeydanı Mahallesi'nde sıfır asfalt imalat çalışması - Son Dakika
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Okmeydanı Mahallesi'nde sıfır asfalt imalat çalışması

14.10.2022 08:48
Okmeydanı Mahallesi'nde sıfır asfalt imalat çalışması

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, vatandaşlarımızın talepleri ve şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda Okmeydanı Mahallesi'nde sıfır asfalt imalat çalışması gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, vatandaşlarımızın talepleri ve şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda Okmeydanı Mahallesi'nde sıfır asfalt imalat çalışması gerçekleştirildi.

Şehirdeki mahallelerde daha güvenli ve konforlu ulaşım için asfalt serimi ile ham yol açımı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Okmeydanı Mahallesi'ndeki 4 sokakta asfalt serim çalışması yaptı. Daha önce var olan parke taşları sökülerek zemin iyileştirmesi yapılan Ayçiçeği, Dağçiçeği, Tepebaşı ve Söğüt Yaprağı Sokakta yaklaşık iki kilometrelik alan asfaltlandı. Sıfır asfalt imalat çalışması yapılan sokaklarda, yol konforu ve standartları da yükseltilmiş oldu.

Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekiplerinin, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerimizde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj ve asfalt serim çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Okmeydanı Mahallesi'nde sıfır asfalt imalat çalışması - Son Dakika

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