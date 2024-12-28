Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi - Son Dakika
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Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi

Aydın'da öğrencilerin sağlığını korumak için kantinler denetlendi, hijyen ve gıda güvenliği sağlandı.

28.12.2024 11:07
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Aydın'ın Söke ilçelerinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi.

Her gün binlerce öğrenciye hizmet veren okul kantinleri ve yemekhanelerinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla denetimler gerçekleştirilirken, ekipler, gıda ürünlerini tek tek inceledi. Ürünlerin "okul gıdası" standartlarına uygun olup olmadığı da bakılırken ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket kontrolleri yapıldı. Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı. Yönetmeliğe aykırı hareket eden kantincilere ise cezai işlem uyguladı. Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Okul Kantinlerine Hijyen Denetimi - Son Dakika

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