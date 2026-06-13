Okul Saldırısında Yaralanan Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Okul Saldırısında Yaralanan Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi

13.06.2026 09:48
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Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa, tedavi için Ankara'ya gitti.

Kahramanmaraş'ta okulda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kurşunla ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan, 2 aylık tedavi sürecinin ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan tarihinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kurşunla ağır yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan, ileri tedavi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 2 aydır Kahramanmaraş'ta hastanede yatan Mustafa Arslan'ın babası Hasan Arslan, zorlu süreci ve son durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"Çocuğumuz gözlerini açıyor ama bilinci daha kapalı"

Oğlu Mustafa'nın şimdiye kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü dile getiren Hasan Arslan, "İyi bir tedavi almak için araştırdık. Sağ olsun Kahramanmaraş Valisi'nin eşi de yardımcı oldu. Ankara'ya Etlik Şehir Hastanesine götürelim diye karar verdik. Niyetimiz çocuğumuzun iyi bir tedavi olup iyileşerek sağ salim Kahramanmaraş'a dönmek. Şu anda çocuğumuz gözlerini açıyor ama bilinci daha kapalı. Kahramanmaraş'tan ambulans uçakla dün getirdik. Allah razı olsun devletimize" diye konuştu.

"Doktorlarımız ne karar verirse ona göre hareket edeceğiz"

Hastanede tedavilerin başlandığını belirten Arslan, "Doktorlar ilgileniyorlar sağ olsunlar. Süreci bekliyoruz, biz de ne olacağını bilmiyoruz. Doktorlarımız ne karar verirse ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Olaydan sonra tanıştık, arkadaş gibi olduk"

Saldırıdan geriye yaralı olarak iki çocuk kaldığını ifade eden Arslan, "Osman Tunahan Bakacak burada. Onun babasıyla görüşüyoruz zaten. O da dün bizim çocuğumuzu karşıladı, Allah razı olsun. Olaydan sonra tanıştık, arkadaş gibi olduk" şeklinde konuştu.

Hasan Arslan, vefat eden öğretmen ve öğrencilere rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulundu. Diğer çocukların kurtulup sağlığına kavuştuklarını dile getiren Arslan, kendi çocuğunun da sağlığına kavuşmasını duygulanarak gözyaşları içinde diledi.

Oğlunun bilincinin kapalı olduğunu ve gözlerini açıp kapattığını hatırlatan Arslan, doktorların kurul oluşturup ne yapılacağına karar vereceklerini belirtti.

"59 gün oluyor biz daha eve hiç girmedik"

Olay günü yaşanılanları anlatan Hasan Arslan, "Öğrendiğimizde beynimizden vurulmuşa döndük. Çocuğumuz nasıl kafasına darbe aldı, biz de aynı şekilde. 59 gün oluyor biz daha eve hiç girmedik. 15 Nisan'dan bu yana biz evimize daha girmedik. Hastane hastane dolanıyoruz. Sırf çocuğumuzun elinden tutmak, görmek bile bizi mutlu ediyor" dedi.

"Okul en güvendiğimiz yerdi"

Karne döneminin geldiğini ve oğlunun derslerinin iyi olduğunu belirten Arslan, "Sırf matematik dersi için gitti okula. Normalde o gün okul yokmuş, öyle bir söylenti vardı. Bize de haber vermediler ama çocukların yarısı gitmiş yarısı gitmemiş. Çocuk da o gün annesine 'gitmeyeyim anne' demiş. Annesi de 'oğlum bugün git, matematik dersi var' demiş. Çocuk matematik dersini çok seviyordu. Derslerinde başarılıydı, okulunu da seviyordu. Okul en güvendiğimiz yerdi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etlik Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Ankara, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okul Saldırısında Yaralanan Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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