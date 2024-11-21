Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
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Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları Tamamlandı

Düzce'de gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

21.11.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları Kültür Merkezi Halter Salonu'nda tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları yapıldı.

20 Kasım 2024 tarihinde Düzce Belediyesi Kültür Merkezi altı Halter Salonu'nda yapılan Genç Erkekler Halter Müsabakaları sonunda Gençler A 73 kg'da Lokman Eroğlu, 81 kg'da Muhammet Ali Arslan, 102 kg'da Kağan Sedat Sezgin, +109 kg'da Utku Topçu birinci olurken Gençler B 55 kg'da İbrahim Çakmak, 67 kg'da Enes Efe Aydın, 73 kg'da Selçuk İlhan ve 89 kg'da Yiğit Osman Çoban birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Okul Sporları Genç Erkekler Halter Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika

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