Okulda Kavga Sonrası Veli Darbetti

(VAN) - Van'ın Edremit ilçesindeki Mavi Göl İlkokulu'nda iki öğrenci arasında çıkan kavganın ardından, gözüne cisim geldiğini öne süren çocuğun velisi okula gelerek diğer öğrenciyi darbetti. Darbedilen öğrencinin ailesi olaya ilişkin şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Süphan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl İlkokulu bahçesinde kartopu oynayan öğrenciler arasında kısa süreli kavga ettiler. Bu sırada bir öğrencinin gözüne cisim isabet etti. Yaralandığını düşünen öğrenci durumu ailesine bildirdi. Okula gelen veli ise iddiaya göre okul yönetimiyle görüşmek yerine doğrudan sınıfa giderek cismi attığı öne sürülen öğrenciyi hedef aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, velinin koridorda yakaladığı ilkokul öğrencisine tekme ve tokat attığı, çocuğun yere düşmesine rağmen darp eylemini sürdürdüğü görüldü. Çevredeki öğrenciler panik yaşarken, araya giren bir kız öğrencinin müdahalesiyle saldırı son buldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, okul idaresi idari inceleme başlattı. Darbedilen öğrencinin ailesi olaya ilişkin karakola şikayette bulundu.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.