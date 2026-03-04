Okulda Kavga Sonrası Veli Darbetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okulda Kavga Sonrası Veli Darbetti

04.03.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te bir veli, öğrenciler arasındaki kavgada diğer çocuğu darbetti. Şikayet yapıldı.

(VAN) - Van'ın Edremit ilçesindeki Mavi Göl İlkokulu'nda iki öğrenci arasında çıkan kavganın ardından, gözüne cisim geldiğini öne süren çocuğun velisi okula gelerek diğer öğrenciyi darbetti. Darbedilen öğrencinin ailesi olaya ilişkin şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Süphan Mahallesi'nde bulunan Mavi Göl İlkokulu bahçesinde kartopu oynayan öğrenciler arasında kısa süreli kavga ettiler.  Bu sırada bir öğrencinin gözüne cisim isabet etti. Yaralandığını düşünen öğrenci durumu ailesine bildirdi. Okula gelen veli ise iddiaya göre okul yönetimiyle görüşmek yerine doğrudan sınıfa giderek cismi attığı öne sürülen öğrenciyi hedef aldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, velinin koridorda yakaladığı ilkokul öğrencisine tekme ve tokat attığı, çocuğun yere düşmesine rağmen darp eylemini sürdürdüğü görüldü. Çevredeki öğrenciler panik yaşarken, araya giren bir kız öğrencinin müdahalesiyle saldırı son buldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, okul idaresi idari inceleme başlattı. Darbedilen öğrencinin ailesi olaya ilişkin karakola şikayette bulundu.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Edremit, Şiddet, Kavga, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Okulda Kavga Sonrası Veli Darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:15
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle
Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
15:04
Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü
Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:36:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Okulda Kavga Sonrası Veli Darbetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.