Okullarda Yetenek Taraması Yapılıyor

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Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı iş birliği ile okullarda eğitim gören 3. Sınıf öğrencileri yapılan taramanın ardından

tespit edilen yeteneklerinin olduğu alanlara yönlendiriliyor. İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılığı yetenek taraması programında 300 öğrenciye tarama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı iş birliği ile başlatılan proje kapsamında öğrenciler belirlenen belli yetenek testlerine tabi tutuluyor. Yetenek testlerinde hangi öğrencinin hangi spor branşına yetenekli olduğu tespit edilerek geleceğe yönelik yönlendirme ve alt yapı çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 3. Sınıf öğrencisi olan 35 bin 381 öğrencinin taraması tamamlanarak yönlendirilmesi yapılmıştı. Bu yılda devam eden taramalara İstanbul Valisi Davut Gül'de katılarak yerinde incelemelerde bulundu. Başakşehir Mevlana İlkokulu'na kurulan parkurlar ile 300 öğrencinin yetenek taraması yapıldı.

"Hedefimiz 1 milyon öğrencimizin lisanslı sporcu olması"

Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül yapılan taramalara yönelik, "Bugün spor şehri İstanbul projesi kapsamında tüm okullarımızda spor kulüpleri kuruldu ve yetenek taramaları yapılıyor. Çocuklarımızın yeteneklerine göre lisansları çıkartılıyor ve ihtiyaç olan malzemeler temin edilerek müsabakalar yapılıyor. 3 Milyon öğrencimizden en az 1 Milyon öğrencimizin lisanslı sporcu olmasını hedefliyoruz. Malzemeleri ilçe belediyelerimiz temin ediyor. Gün sonunda yeteneklerin olimpiyatlara gidecek kadar önünün açıldığı bir etkinlik. Bu kapsamda projemize destek veren tüm paydaş kuruluşlara teşekkür ediyorum ve yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum" İfadelerini kullandı. - İSTANBUL