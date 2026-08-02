Okuma-yazma öğrenen kadınlar bu kez keşif yolculuğunda

Denizli Büyükşehir Belediyesi Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen okuma-yazma kursunda eğitim gören kadınları, düzenlenen kültür ve doğa gezisiyle Çivril'in eşsiz güzelliklerini keşif yolculuğuna çıkardı. Hayatlarında ilk kez böyle bir programa katıldıklarını belirten kursiyerler, kendilerini sosyal yaşamla buluşturan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, eğitim ve kültürel olanaklardan eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projelerle yüzleri güldürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aktepe Kadın Yaşam Merkezi'nin okuma-yazma kursunda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik özel bir kültür ve doğa gezisi düzenlendi. Tamamı kadınlardan oluşan gruba; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır da eşlik etti. Profesyonel rehberlerle gerçekleştirilen programda, kadınlar gün boyunca Çivril'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Işıklı Gölü'nde tekne turu ve tarihe yolculuk

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun talimatıyla düzenlenen gezi programı kapsamında ilk olarak Türkiye'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olan Işıklı Gölü'nde keyifli bir tekne turuna katılan kadınlar, doğanın kalbinde unutulmaz anlar yaşadı. Nilüfer çiçekleri arasındaki turun ardından tarihi Savranşah Camii ile muhteşem dokusuyla büyüleyen Gümüşsu Şelalesi ziyaret edildi. Bölgenin doğasını ve tarihini keşfeden katılımcılar, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelerek günün yorgunluğunu birlikte attı. Gündelik telaşlardan uzaklaşarak yalnızca kendilerine zaman ayıran kursiyerler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip sosyalleşmenin tadını çıkardı. Gün boyunca oldukça verimli ve keyifli zaman geçiren kadınlar, hayatlarında ilk kez böyle kapsamlı bir geziye katıldıklarını, heyecan ve hayranlıkla ilçeyi gezdiklerini dile getirdi.

"Başkanımız sayesinde kendimizi yeniden tanıdık"

Kendilerine imkan tanındığında kadınların hayatın her alanında var olabildiğini belirten kursiyerler, "Başkanımız iyi ki var, Allah ondan razı olsun. Bizler evlerimizden, mahallemizden pek çıkamazken; şimdi hem okuma-yazma öğrenip kendi ayaklarımız üzerinde duruyoruz hem de şehrimizi, kültürümüzü ve doğamızı daha yakından tanıyoruz. Ufkumuz açıldı, dünyayı ve kendimizi yeniden tanıdık. Bizi sadece evde oturan değil; sosyal ve özgüvenli bireyler yaptı" diyerek Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.