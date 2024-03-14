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Okuryazarlığı olmayan anne, kendi hayalini 6 çocuğunda yaşıyor

"Allah bana 7 tane evlat bağışladı. Kendi hayalimi onlarla yaşamak istiyorum"

Rutubetlenen evden çıkmak isteyen aile, 7 çocuğu olduğu için ev sahiplerinin evlerini kiraya vermediğini söyledi

"Binalarda biz hep hor görüldük"

7 kardeşli ailede büyüyüp maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamayan anne, 7 çocuğundan 6'sını zor şartlar altında okutuyor

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz ay yaşanan sel sonrası tek katlı gecekonduları su basan 1'i ağır engelli 7 çocuklu aile, zarar gören ve rutubetlenen evde yaşamakta güçlük çekiyor. Maddi durumları iyi olmayan aile, bütçelerini aşmayan evlere yöneldiklerinde ev sahiplerinin 7 çocuk olduğu için ev vermediğini söyledi. 7 kardeş büyüyüp okuma yazması bulunmayan 7 çocuk sahibi anne ise zor şartlarda evlatlarının hepsini okutmak için büyük çaba sarf ediyor.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan ve 1'i ağır engelli 7 çocuk sahibi Murat - Sıdıka Urun çiftinin kaldıkları tek katlı müstakil evi, geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketi sonrası su bastı. Tüm eşyaları sular altında kalan çift, zarar gören ve rutubetlenen evde yaşamaya devam etti. Baba Urun işten çıkartıldığı için aile bütçesine destek sağlayamazken, 3 bin lira kira ödedikleri evde, engelli çocuklarına bağlanan maaş, bakım ücreti ve sosyal yardım ile birlikte aile ayda yaklaşık 11 bin lira maaşla geçinmeye ve çocuklarını okutmaya çalışıyor.

Okuma yazma bilmeyen annenin çabası

7 kardeşli bir evde büyüyen ve ailesi okutmadığı için okuryazarlığı bulunmayan anne Sıdıka Urun ise, 3,5 yaşındaki kızı hariç okuyan 6 çocuğunu her gün okula götürüyor, çıkışlarında da alıyor. Çocuklarının derslerini de takip eden anne, onların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesini istiyor.

"Binalarda biz hep hor görüldük"

Ev sorunu yaşadıklarını belirten Murat Urun, etkili yağış sonrası evlerinin su bastığını ve zarar gördüğü anlattı. Evin rutubetle dolduğunu aktaran Urun, "Başımızı sokacak yeni bir ev arıyoruz. 7 çocuk olunca, '3 tane olursa alırız' diyorlar. Öyle şeyler duyduk ki, çok üzücü. Halde çalışıyordum ama işsiz kaldım. Halen iş arıyorum. Bu yoklukla 6 çocuğumuzu okutmaya çalışıyoruz. 3 bin lira kira ödüyorum, 1 ay sonra o kira zam yaparsa 5 bin de olabilir. Ağır engelli kızım var, onun maaşı olmasa daha çok sıkıntı yaşarız. Ayda 10-11 bin civarında elimize para geçiyor. Ailemiz ara sıra gönderiyor ama yetmiyor. Çünkü 6 öğrenciyi okutmak kolay değil. Başımızı sokacak bir ev istiyoruz. 6-7 bin lira kirada bir ev bulabilirsek çok iyi olur, çünkü Antalya'da kiralık çok yüksek. Müstakil olması daha iyi çünkü binalarda biz hep hor görüldük" dedi.

Günlük ekmek tüketimlerinin 20'ye yakın olduğunu da sözlerine ekleyen baba, "Ekmek 7,5 lira ve günde 20 ekmek tüketiliyor. Ayda sadece 4 bin 500 TL ekmeğe gidiyor. Allah razı olsun devletimizden ama yetmiyor. Bakması kolay değil" diye konuştu.

"Kendi hayalimi onlarla yaşamak istiyorum"

Çocuklarının eğitimini almaları için çaba sarf ettiklerini dile getiren anne Sıdıka Urun ise, şunları söyledi:

"Benim içimde hep okuma sevgisi ve azmi vardı. 7 kardeşten biriydim ama ailem maddi imkansızlıktan dolayı beni okutamadı. Allah bana 7 tane evlat bağışladı. Kendi hayalimi onlarla yaşamak istiyorum. Onlara güzel bir eğitim ve gelecek hazırlamak istiyorum. Devletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Onların eğitimi önceliğim. Kıyafet ve gıda derdi oluyor. Bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz ama nereye kadar çıkacağız bilmiyoruz. Bu evden başka eve geçmek istedik ama çoğu yerde ilk sordukları soru 'kaç çocuğunuz var?' 7 tane olduğunu söyleyince kaçıyorlar. Burası gecekondu olduğu halde 3 bin lira ödüyoruz. Selde olunca direk sular eve girdi ve odaların çoğu kullanılamaz hale geldi. Başımızı sokacak bir ev bulmakta bizlere yardımcı olursanız, bu dünyada ve öteki dünyada sizin duacınız oluruz.